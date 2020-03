Apple fecha todas as lojas em Itália por tempo indefinido, devido ao COVID-19

Em resposta à pandemia do Coronavírus, a Apple anunciou que vai fechar todas as suas lojas em Itália, por tempo indeterminado.

Apesar de o surto ter iniciado na cidade chinesa Wuhan, desde há alguns dias que o foco se tem centrado neste país europeu, devido à rapidez na propagação do vírus.

A Itália é, atualmente, o segundo país com mais infetados da doença COVID-19, com 12.462 casos e ainda mais de 827 vítimas mortais a lamentar. O número de casos recuperados é de 1.028.

A China até ao momento conta com 80.790 casos, mais de três mil mortos e 61,611 tratados.

Com este panorama da situação atual, e com a Itália totalmente de quarentena, as empresas também tomam medidas drásticas, mas necessárias.

Apple fecha todas as suas lojas em Itália por tempo indeterminado

Depois de ter fechado as lojas e escritórios na China, aquando do início do Coronavírus, a Apple agora decidiu encerrar todas as suas 17 lojas situadas em Itália.

A decisão foi anunciada hoje e não há data definida para a reabertura dos espaços comerciais.

Empresa de Cupertino vai garantir alternativa online ou via telefone

Mas a empresa de Cupertino não vai deixar os clientes ‘na mão’. Como alternativa, a Apple irá providenciar um serviço online ou via telefone.

Num comunicado feito esta quarta-feira, a Apple refere:

Uma vez que apoiamos o trabalho de contenção e controlo da disseminação do COVID-19, a nossa prioridade continua a ser a saúde e a segurança de todas as pessoas nas comunidades que servimos.

Numa altura em que a Organização Mundial de Saúde declarou o COVID-19 como uma pandemia, esta parece uma decisão sensata e responsável da Apple, para clientes, funcionários e restante comunidade.

Em todo o Mundo, o surto já atingiu 126.011 pessoas e fez 4.614 mortos. No entanto, as boas notícias dão conta de 67.051 casos recuperados.

