Teams: A solução da Microsoft para ensino à distância (está gratuita)

O COVID-19 tem obrigado forçosamente à mudança de hábitos. A par do isolamento, as pessoas têm vindo a fazer uso de soluções digitais para continuar a trabalhar. O teletrabalho faz hoje mais sentido que nunca e as empresas estão a disponibilizar gratuitamente as suas soluções.

Nesta área a Microsoft passou a oferecer gratuitamente à sua plataforma de comunicações digitais, o Teams.

Face ao COVID-19, muitas instituições de Ensino em todo o mundo estão a tomar a difícil decisão de fechar temporariamente em função da saúde e da segurança dos seus alunos, professores e funcionários.

Para minimizar o impacto, há soluções que permitem criar um ambiente educativo baseado na colaboração remota para dar continuidade às atividades escolares. A Microsoft está a disponibilizar o Microsoft Teams gratuitamente às escolas como parte do Office 365 A1.

O que está incluído na versão gratuita do Teams?

Pesquisa e chat ilimitados

Videochamadas

Armazenamento de ficheiros pessoais e da equipa

Colaboração em tempo real com o Office

Suporte para dispositivos móveis

Com a licença Office da sua Instituição, os alunos, os professores e os funcionários poderão aceder ao Teams através deste link. Se procura uma boa solução para videochamadas, então experimentem o Teams. Para as Insitutições de ensino superior portuguesas existe também o Colibri e o Webex.

Microsoft Teams

Leia também…