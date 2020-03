Quando apresentou o Windows 10 em 2015, a Microsoft estabeleceu um valor a ser atingido nos 3 anos seguintes. A gigante do software queria ter este novo sistema a correr em mil milhões de dispositivos, um valor que sempre se julgou demasiado ambicioso.

Depois de vários reajustes e de alguns acertos, este número foi finalmente atingido, tendo sido oficialmente revelado. O Windows 10 corre já em mil milhões de dispositivos e parece não ir certamente abrandar o seu crescimento.

Finalmente são mil milhões de dispositivos

A meta dos mil milhões de dispositivos com Windows 10 sempre pareceu muito ambiciosa para a Microsoft. É certo que este sistema herdou muito com o fim de algumas das principais versões anteriores, mas cedo ficou claro que seria difícil de atingir.

Foi a própria Microsoft que mais tarde acabou por reajustar as suas metas e acabou por reconhecer que necessitaria de mais tempo para o conseguir. O objetivo ficou para depois de 2018, mas apenas agora foi oficialmente cumprido.

O Windows 10 não para de crescer

Do que a Microsoft anunciou, numa publicação sua no blog do Windows, são já mais de mil milhões de dispositivos a correr o Windows 10 como sistema operativo. Não se limita apenas a PCs, mas está também na Xbox One e no HoloLens.

Foi ainda revelado pela Microsoft que o Windows 10 está já a servir de base a 80 mil modelos e configurações diferentes de computadores. Estes são servidos por mais de mil marcas diferentes de fabricantes e integradores.

O software da Microsoft está a crescer

Como a parte de testes neste sistema tem uma componente muito importante, a Microsoft resolveu apresentar também números dedicados a esta área. Do que revelou, são já mais de 17,8 milhões dentro do programa Insiders.

Claro que há ainda muito para crescer no que toca ao Windows 10 e a Microsoft tem sabido aproveitar. Assim, vamos ainda ver mito mais do que está a ser produzido. Falamos do Windows IoT, Windows Teams, Windows Server, Windows Mixed Reality, Windows in S mode e o Windows 10X.