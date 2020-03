A Microsoft também já tem um mapa da propagação do Covid-19

A informação sobre o Covid-19 tem estando a ser espalhada por muitas fontes e a ser difundida de forma muito aleatória. Os dados existem e por isso é importante que estejam arrumados e sejam filtrados para poderem ser interpretados.

Existem já muitas empresas e sites que estão a agrupar dados relevantes e a recolher informação. A Microsoft resolveu participar e criou também o seu mapa interativo no Bing. Aqui recolhe e apresenta toda a informação relevante sobre o Covid-19.

O Bing dá informação sobre o Covid-19

Os dados que a Microsoft agora resolveu partilhar dão aos utilizadores uma imagem global de como o Covid-19 tem estado a evoluir no planeta. Esta pandemia atinge já todos os países do planeta e está a crescer de forma exponencial.

Ao aceder ao mapa do Bing os utilizadores podem ver um mapa global e uma lista de países com os casos positivos que estão detetados. Ao aceder a cada um deles temos acesso a informação mais detalhada de cada um.

Dados que a Microsoft atualiza

Em primeiro lugar temos dados sobre o número de casos ativos. Este é de todos o valor mais elevado. Este é seguido dos casos recuperados e dos casos fatais. Para além dos dados por país, temos também informação sobre os casos totais confirmados.

Claro que o mapa do Bing quer ser útil noutros pontos e adiciona para cada país informação adicional. Assim, temos notícias e vídeos associados a cada uma das regiões que está a ser avaliada. No caso de países maiores, como os EUA, os dados estão agrupados também por estados.

Um mapa útil para todos

A fonte destes dados vem de várias fontes, entre elas a Organização Mundial de Saúde, o CDC (Disease Control and Prevention), a ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) e até a Wikipedia. Os dados parecem ser atualizados frequentemente e estarem atuais.

Esta é mais uma ajuda para os utilizadores que querem estar informados e sempre atualizados sobre o Covid-19. De firma simples, direta e intuitiva, toda a informação útil é apresentada.

Bing COVID Tracker