Há muito que se espera que a Apple coloque no mercado um novo iPhone. Este irá complementar a oferta da marca e atacar outros mercados. Será o herdeiro natural do iPhone SE e será atualizado em vários parâmetros.

Uma nova informação dá conta de que a Apple poderá ter uma surpresa a ser preparada. O iPhone 9 poderá não chegar sozinho, sendo acompanhado de um modelo maior, chamado, naturalmente, iPhone 9 Plus.

O iPhone 9 Plus vai chegar em breve?

É quase certo que a Apple tem um novo iPhone a ser preparado. Este será a renovação do iPhone SE e colocará hardware muito mais recente nesta proposta da marca de Cupertinho. Mesmo com alguns problemas de produção já identificados, este não deixará de ser apresentados.

Se tudo aponta para que o iPhone 9 seja em breve uma realidade, há agora informações que vêm confirmar um rumor que há pouco tinha surgido. Código presente nas primeiras versões do iOS 14 dão conta de que o iPhone 9 não chegará sozinho.

Os herdeiros do iPhone SE

Este será um modelo de maiores dimensões, que contará com um ecrã de 5,5 polegadas e será equipado com o muito mais recente processador A13 Bionic. Este SoC será também o que deverá ser usado no modelo de menores dimensões que a Apple está a preparar.

Estes 2 modelos vão ainda trazer o botão Home sem partes móveis e que vão simular os cliques e a interação com os utilizadores. Outra novidade é o recurso à autenticação por Touch ID em vez do Face ID. Este será um regresso que se esperava há algum tempo.

Grandes novidades para os equipamentos da Apple

Para além destas caraterísticas, o iPhone 9 Plus deverá contar com uma caraterística que apenas podem ser encontradas no iPhone XS, iPhone XR e iPhone 11. Falamos da capacidade de ler tags NFC, que estará presente nos novos modelos.

É ainda cedo para saber os preços a que estes modelos vão ser comercializados e nem sequer se os nomes iPhone 9 e iPhone 9 Plus são reais. A verdade é que a Apple apresentará os novos equipamentos sem breve e com eles todas as suas novidades.