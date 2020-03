Com a Pandemia do Covid-19 a mostrar-se um verdadeiro desafio para a humanidade, é importante que todos façam a sua parte no combate à sua propagação.

De forma a saber como lavar as mãos corretamente e no tempo recomendado, conheça este website que permite criar um poster com o procedimento de lavagem de mãos com letra da sua música preferida.

Atravessamos hoje uma grande crise mundial sanitária. O Covid-19 foi elevado a pandemia e ameaça hoje grande parte da população mundial.

De forma a tentar evitar a forte propagação, vários são os avisos para que as pessoas procurem manter um distanciamento social, para evitarem viagens desnecessárias e para que se mantenham o máximo possível dentro de casa. Além disso, é muito importante uma correta higienização, com destaque para a constante e minuciosa desinfeção ou lavagem das mãos com sabão ou gel durante cerca de 20 segundos.

Para facilitar esta tarefa e mostrar como pode ser simples cumprir este procedimento, foi criado um website chamado Wash Your Lyrics. Nesta página pode criar um poster com o procedimento de lavagem das mãos acompanhado da letra da sua música favorita. Assim, pode saber exatamente o que deve fazer nestes momentos.

Crie o seu poster com o procedimento para lavar as mãos com a sua letra favorita

Para criar o seu poster, deve abrir o website e preencher os campos com o nome da música que pretende, assim como o artista que a canta. Em alternativa, caso queira dar largas à sua imaginação, pode carregar uma letra própria no separador “Custom”.

De seguida, deve escolher se quer o procedimento para lavagem com sabonete/gel, ou se pretende o de desinfeção das mãos. Por fim, carregue em Generate e, quando a imagem for gerada, carregue em download poster.

Na imagem descarregada iremos ver 13 passos para lavar ou desinfetar as suas mãos corretamente. Além disso, irá também ver uma parte da letra da música selecionada. Assim, se souber a letra de cor, já sabe exatamente até onde tem de cantar para cumprir o tempo recomendado neste processo.

Embora o website seja internacional, consegue também encontrar letras de músicas portuguesas. No entanto, de forma a aparecerem os nossos caracteres especiais, deverá selecionar a opção The lyrics for this song contains Diacritics.

Com um procedimento personalizado a seu gosto e com a letra da música na cabeça, já não pode arranjar desculpas para não cumprir esta medida de prevenção que o irá ajudar a proteger a si e aos outros que o rodeiam.