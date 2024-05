Pesquisa na Internet como faz uma chamada telefónica? Arc Search traz isso ao iPhone

A Internet muda constantemente e a forma como acedermos à informação ali guardada segue o mesmo caminho. Quer ser cada vez mais simples e com forma mais naturais de interação. O Arc Search muda completamente este cenário e este browser permite tornar a pesquisa na Internet algo tão simples como fazer uma chamada telefónica.

Arc Search muda a pesquisa no iPhone

O Arc Search é um browser que definitivamente mudou a Internet e a pesquisa por informação. Com uma interface totalmente nova, distancia-se de tudo o que é o padrão, ao mesmo tempo que trata de pesquisar pelo utilizador, tratando também a informação recebida.

A mais recente versão dedicada ao iPhone, recebeu uma novidade na mais recente versão. De uma lista de melhorias, surge o "Call Arc", que traz uma interface nova e que lembra uma chamada telefónica. Para usar este recurso precisa abrir a app Arc Search, aproximar o telefone do ouvido e fazer uma pergunta. É semelhante a como se atende uma chamada telefónica.

Como se fosse uma chamada telefónica

As respostas às perguntas são também fornecidas verbalmente, tornando toda a experiência de pesquisa baseada em voz como se estivesse numa chamada. Para além desta pesquisa, é também possível clicar em "Leia mais" para aceder aos resultados completos do Browse for Me de cada pesquisa.

Quando uma pergunta é feita ao Arc Search, demora algum tempo antes de ser fornecida uma resposta. Durante um breve período, o Arc Search tocará uma música de espera antes de fornecer a resposta verbal e aguardar outra pergunta.

Respostas vêm diretamente da Internet

O Arc Search foi lançado em janeiro de 2024 como uma app de pesquisa que usa IA para oferecer respostas. Estas são apresentadas num formato de fácil leitura. O browser tem uma interface minimalista e tem a opção de realizar uma pesquisa padrão ou usar a opção “Navegar por mim” para obter uma lista resumida de resultados da pesquisa com tecnologia de IA.

A opção "Browse for me" no Arc Search é alimentada por LLMs da OpenAI e outros. O Arc Search também oferece a opção “Pinch to summary”, que funciona com qualquer página da web. Pode experimentar o novo recurso "Call Arc" atualizando a app ou descarregando o Arc Search da App Store da Apple.