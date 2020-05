Quais os SoC mais pujantes para smartphones? Veja a lista…

Quando se fala em SoC (System on Chip) para smartphones é comum dizer-se que os MediaTek são os mais fraquinhos e “baratos”. Mas será que é mesmo assim? Hoje em dia a oferta é interessante e, como é normal, os SoC mais poderosos equipam normalmente os smartphones mais caros.

Mais afinal quais os SoC mais poderosos da atualidade? A Antutu revela!

Um SoC, ou traduzindo para português, sistema num chip, é um chip que integra outros. Complicado? Na prática, é um único e pequeno chip que integra componentes como o CPU (processador), sensores, interfaces de conectividade (ex. Wi-Fi), etc.

Recentemente o Antutu, revelou quais os SoC mais poderosos da atualidade para smartphones. Sem grandes surpresas, o SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G é considerado o mais poderoso da atualidade. Os testes realizados mostram que este SoC oferece o melhor desempenho comparativamente à concorrência.

No mercado existem alguns smartphones que estão equipados com o Snapdragon 865 como é o caso do Xiaomi Mi 10 Pro ou OnePlus 8 Pro.

Na segunda posição está o Exynos 990 da Samsung. Este chip, com especificações de topo, conseguiu mesmo bater o Apple A13 e o Snapdragon 855. Na terceira posição está o Snapdragon 855 plus. Veja em que lugar está o SoC do seu smartphone.

Se vai comprar um smartphone, dê uma espreitadela nesta lista para ter uma ideia do “poder” do smartphone. É verdade que o SoC, mais propriamente o CPU, não é o único componente para avaliar o desempenho, mas é o principal.

Sabe qual o SoC do seu smartphone? Deixem nos comentários