iOS 14 vai permitir que se testem aplicações sem ter que as instalar

É possível que a nova atualização do iOS traga uma funcionalidade que certamente muitos vão aplaudir. De acordo com algumas informações, o iOS 14 deverá permitir ao utilizador testar as aplicações sem ter que as instalar.

Este recurso, já presente no sistema operativo Android, vai permitir que se perceba como funciona determinada aplicação, sem ter que comprometer a capacidade de armazenamento do equipamento.

iOS 14 vai permitir que teste as apps sem ter que as instalar

Uma das funcionalidades que o sistema operativo móvel da Google já oferece pode estar também a chegar ao iOS 14.

A nova atualização deste sistema da Apple virá com a opção de testar as aplicações sem a necessidade de as instalar. Desta forma, o utilizador poderá ver como é a app, sem comprometer o armazenamento do seu iDevice.

Estas informações foram reveladas pelo site 9to5Mac, que teve acesso a uma versão antecipada da próxima grande atualização do iOS.

Apesar de o Android já oferecer esta opção aos utilizadores, tudo indica que no caso da Apple funcionará de uma forma um pouco diferente. Ou seja, contrariamente ao sistema da Google que tem um botão para aceder à demonstração da app, na App Store o utilizador deve apenas ler um código QR que vai depois ativar a pré-visualização da aplicação.

Como seria de esperar, a demonstração vai apenas desvendar um pouco o véu daquilo que é a aplicação, sendo que para explorar mais, a app terá que ser instalada.

Pelos dados obtidos, supõe-se que esta funcionalidade seja designada de Clips, mas só quando a atualização chegar aos utilizadores é que se vão conhecer todos estes pormenores.

