Para quem tem sintomas de COVID-19 o uso da linha do Serviço Nacional de Saúde 24 (SNS24) é a primeira ação que se deve fazer. Os possíveis infetados não deverão usar o número de emergência médica (112).

De acordo com informações recentes, o SNS24 recebe em média 15 mil chamadas por dia e tempo de espera inferior é um minuto.

Qual a diferença entre o INEM e o SNS24?

O INEM garante a prestação de cuidados de emergência médica a vítimas de acidente ou de doença súbita. Enquanto o SNS 24, como serviço telefónico e digital, garante a Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento em problemas de saúde não emergentes.

O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde – SNS 24 através do Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento é responsável por avaliar e orientar os cidadãos perante um problema de saúde não emergente (por exemplo, tosse, febre). Ou seja, através do contacto telefónico é feita a triagem de acordo com a situação clínica e o respetivo encaminhamento para o nível de cuidados adequado– autocuidados, cuidados de saúde primários, serviços de urgência, INEM ou Centro de Informação Antivenenos. É também a linha do SNS24 que se deve usar para informações/rastreios da COVID-19.

De acordo com a secretária de Estado da Saúde…

Atuialmente temos 99% dos atendimentos em mais de 15 mil chamadas que acontecem diariamente. 0 tempo médio de espera inferior é 1 minuto, cerca de 59 segundos. O SNS foi capaz de alargar substancialmente a rede e reforçar a capacidade laboratorial de realização de testes, superando os nove mil testes diários e sempre com fiabilidade e credibilidade indispensáveis à eficácia desta resposta. sempre, e isso é muito importante sublinhar, com a parceria do setor privado, universidades e setor científico

Faça um auto diagnóstico da COVID-19

O Avaliador de Sintomas é uma funcionalidade que permite ao cidadão avaliar os seus sintomas e obter informações e conselhos adequados ao seu problema de saúde não emergente. Através do site do SNS24 aqui está agora disponível um avaliador de sintomas relacionado com a COVID-19.

O utilizador apenas tem de introduzir alguma informação e o avaliador de sintomas faz o resto.

