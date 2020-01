A Apple já trabalha no desenvolvimento do iOS 14. Apesar de cada vez trazer mais funcionalidades, o sistema operativo do iPhone tem conseguido, desde o iOS 12, uma estabilidade e performance que se estende aos dispositivos mais antigos. Nesse sentido, aparecem agora rumores que referem que o iOS 14 continuará esse suporte, ao ponto de suportar os mesmos dispositivos do iOS 13.

Esta é uma boa notícia para quem tem, por exemplo, o iPhone SE, lançado em março de 2016.

iOS 14 suportará mais equipamentos

Nos últimos anos tem-se falado bastante naquilo que se chama de obsolescência programada. Trocando esta terminologia por outras palavras, a obsolescência é a condição que ocorre a um produto ou serviço que deixa de ser útil, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, devido ao aparecimento de um produto tecnologicamente mais avançado.

Desde o iOS 12 que a Apple tem dotado os dispositivos mais antigos com melhor desempenho. Então, ao que parece, este esforço é para continuar.

iOS 14 será apresentado na WWDC

A empresa de Cupertino deverá revelar o iOS 14 e o iPadOS 14 na WWDC em junho. Apesar de ainda estarmos a vários meses desse lançamento, corre já um rumor, lançado no site francês iPhonesoft, que aponta haver novidades no novo iOS 14 dedicadas aos dispositivos antigos.

Conforme sugerem, o lançamento deste ano do iOS suportará todos os mesmos dispositivos que o iOS 13 fez no ano passado, mas o iPadOS vai fazer alguns cortes.

Segundo o rumor, o iOS 14 continuará a suportar o iPhone SE, bem como o iPhone 6s. Todos os outros dispositivos introduzidos desde então também serão suportados.

Os dispositivos iOS 14:

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE;

iPod touch (7ª geração).

Naturalmente, o iOS 14 também irá suportar todos os iPhones 2020, incluindo o rumor do novo “low cost” iPhone SE 2/iPhone 9, bem como a linha iPhone 12.

Este rumor vem depois de outros, num passado recente, terem sugerido que a empresa, no iOS 14, deixaria de suportar o iPhone SE e iPhone 6. Assim, parece haver um hipotético avanço nos rumores que para já incluem o SE.

E os iPads?

Quanto à linha do iPad, os rumores de hoje dizem que a Apple vai abandonar o suporte para o iPad mini 4, originalmente introduzido em setembro de 2015, e para o iPad Air 2, introduzido em outubro de 2014. Portanto, em comum, estes dispositivos têm os chips A8 e A8X.

Os iPad com iPadOS 14:

iPad Pro de 12,9 polegadas;

iPad Pro de 11 polegadas;

iPad Pro de 10,5 polegadas;

iPad Pro de 9,7 polegadas;

iPad (7ª geração);

iPad (6ª geração);

iPad (5ª geração);

iPad mini (5ª geração);

iPad Air (3ª geração).

A verdade dos factos e os factos da verdade

Apesar de já haver movimentações na casa mãe, obviamente temos de tratar este rumor com algum ceticismo. Isto porque, a esta altura, o mesmo site referiu que o iOS 13 iria deixar cair o suporte ao iPhone SE, o que afinal não se veio a confirmar. No entanto, na mesma altura este site previu com precisão que o iPhone 5s e o iPhone 6 seriam deixados no iOS 12.

Assim, e bem vistas as coisas, a Apple tem um incentivo para manter o maior número possível de dispositivos iPhone e iPad na última versão do iOS 14.

Referimos as questões de segurança e acesso às últimas funcionalidades de serviços por subscrição como a Apple TV+ e o Apple Arcade. Isso, é claro, também faz parte do raciocínio por trás do próximo iPhone SE 2/iPhone 9.