CEO da Ford: Apple CarPlay Ultra não impressiona

Tal como acontece com o Androis Auto, também a Apple renovou a sua proposta, elevando-a a novos níveis com o Apple CarPlay-. O que muitos rapidamente abraçaram, parece agora estar a ser rejeitados por outros. Desta vez é o CEO da Ford, que mostrou claramente que o Apple CarPlay Ultra não o impressiona.

O muito aguardado software de última geração da Apple para automóveis, o CarPlay Ultra, que se estreou este ano com os modelos Aston Martin, continua a ser um ponto de discórdia entre os gigantes automóveis. Depois da Porsche, espera-se que a Hyundai, a Kia e a Genesis adotem o sistema, enquanto alguns fabricantes estão preocupados com o controlo da Apple sobre a experiência no carro.

Uma dessas marcas é a Ford. Num podcast, o CEO da Ford, Jim Farley, revelou não estar satisfeito com a versão inicial do CarPlay Ultra. Farley disse: “Não estamos satisfeitos com a implementação inicial do Ultra, mas estamos muito empenhados na Apple. Já discuti isso com o Tim (Cook) muitas vezes”.

O CarPlay Ultra não limita o software da Apple apenas ao ecrã de entretenimento; também o integra em funções como o controlo da climatização, os modos de condução e as definições do veículo. No entanto, Farley realçou que as limitações desta abordagem precisam de ser clarificadas.

Farley, em particular, observou que os clientes comerciais do Ford Pro utilizam o software da própria Ford para rastrear os seus veículos, definir limites de velocidade ou gerir o acesso dos condutores. Disse que o controlo da Apple sobre essas mesmas áreas pode criar uma experiência complexa.

A decisão da General Motors de bloquear o CarPlay e o Android Auto nos seus veículos elétricos, no ano passado, gerou críticas generalizadas. Farley, no entanto, afirmou que a Ford está a adotar uma abordagem diferente e não considera limitar as capacidades de espelhamento de telemóveis.do Android Auto. Por exemplo, os utilizadores podem utilizar o CarPlay em ecrã inteiro no ecrã do veículo.

O Apple CarPlay Ultra reacendeu o debate sobre o “controlo” entre marcas e gigantes tecnológicos. Embora a Ford não tenha fechado completamente a porta à Apple, não está interessada em ceder-lhe o controlo total sobre as funções dos veículos. As declarações de Farley sugerem que o debate sobre o papel da Apple nos mundos da tecnologia e automóvel vai continuar.