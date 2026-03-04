Um Mac mais barato? Sim, chegou o novo MacBook Neo por 699€

A Apple voltou a surpreender o mercado ao apresentar agora um novo portátil pensado para quem procura entrar no ecossistema macOS sem gastar uma fortuna. Chama-se MacBook Neo e chega com um detalhe que está a gerar bastante conversa: integra o processador A18 Pro, o mesmo chip utilizado no iPhone 16 Pro.

Com um preço base anunciado a começar nos 699€ (ou 599€ para estudantes e professores), o MacBook Neo posiciona-se como o portátil mais acessível da Apple até à data. A estratégia é clara, pois o objetivo é conquistar estudantes, utilizadores domésticos e até empresas que precisam de máquinas simples, leves e eficientes.

Este novo modelo surge como alternativa aos tradicionais MacBook Air e MacBook Pro, mas com uma abordagem diferente e potencialmente disruptiva.

A grande novidade: chip de iPhone num Mac

A decisão de integrar o A18 Pro é histórica. Até agora, os Macs utilizavam exclusivamente chips da série M (M1, M2, M3, etc.), desenvolvidos especificamente para computadores.

Ao apostar num chip originalmente pensado para smartphones, a Apple parece querer provar que o desempenho dos seus SoC móveis já é suficientemente robusto para tarefas do dia a dia em ambiente desktop.

Naturalmente, não será uma máquina orientada para edição de vídeo pesada ou workloads profissionais exigentes, pois esse território continua reservado à gama com chips série M.

Especificações: MacBook Neo

Ecrã : 13-polegadas Liquid Retina com brilho até 500 nits e mil milhões de cores.

: 13-polegadas Liquid Retina com brilho até 500 nits e mil milhões de cores. Processador : Chip Apple A18 Pro.

: Chip Apple A18 Pro. Memória RAM : 8 GB (unificada).

: 8 GB (unificada). Armazenamento : Opções de 256 GB ou 512 GB.

: Opções de 256 GB ou 512 GB. Autonomia : Até 16 horas de bateria.

: Até 16 horas de bateria. Câmara : Câmara FaceTime HD 1080p.

: Câmara FaceTime HD 1080p. Áudio : Duas colunas laterais com Áudio Espacial e suporte a Dolby Atmos.

: Duas colunas laterais com Áudio Espacial e suporte a Dolby Atmos. Microfones : Dois microfones integrados com isolamento de ruído.

: Dois microfones integrados com isolamento de ruído. Portas : 2 × USB-C/Thunderbolt-compatible. 1 × jack 3,5 mm para auscultadores.

: Teclado e Trackpad : Magic Keyboard e trackpad multi-touch amplo.

: Magic Keyboard e trackpad multi-touch amplo. Touch ID : Disponível em alguns modelos.

: Disponível em alguns modelos. Sistema : macOS com Apple Intelligence integrada.

: macOS com Apple Intelligence integrada. Conectividade com iPhone : Suporte a funcionalidades de integração.

: Suporte a funcionalidades de integração. Cores disponíveis : Prateado, Rosado, Cítrico e Índigo.

: Prateado, Rosado, Cítrico e Índigo. Peso aproximado : ~1,23 kg.

: ~1,23 kg. Taxa de actualização do ecrã: ~60 Hz