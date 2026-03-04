Um Mac mais barato? Sim, chegou o novo MacBook Neo por 699€
A Apple voltou a surpreender o mercado ao apresentar agora um novo portátil pensado para quem procura entrar no ecossistema macOS sem gastar uma fortuna. Chama-se MacBook Neo e chega com um detalhe que está a gerar bastante conversa: integra o processador A18 Pro, o mesmo chip utilizado no iPhone 16 Pro.
Com um preço base anunciado a começar nos 699€ (ou 599€ para estudantes e professores), o MacBook Neo posiciona-se como o portátil mais acessível da Apple até à data. A estratégia é clara, pois o objetivo é conquistar estudantes, utilizadores domésticos e até empresas que precisam de máquinas simples, leves e eficientes.
Este novo modelo surge como alternativa aos tradicionais MacBook Air e MacBook Pro, mas com uma abordagem diferente e potencialmente disruptiva.
A grande novidade: chip de iPhone num Mac
A decisão de integrar o A18 Pro é histórica. Até agora, os Macs utilizavam exclusivamente chips da série M (M1, M2, M3, etc.), desenvolvidos especificamente para computadores.
Ao apostar num chip originalmente pensado para smartphones, a Apple parece querer provar que o desempenho dos seus SoC móveis já é suficientemente robusto para tarefas do dia a dia em ambiente desktop.
Naturalmente, não será uma máquina orientada para edição de vídeo pesada ou workloads profissionais exigentes, pois esse território continua reservado à gama com chips série M.
Especificações: MacBook Neo
- Ecrã: 13-polegadas Liquid Retina com brilho até 500 nits e mil milhões de cores.
- Processador: Chip Apple A18 Pro.
- Memória RAM: 8 GB (unificada).
- Armazenamento: Opções de 256 GB ou 512 GB.
- Autonomia: Até 16 horas de bateria.
- Câmara: Câmara FaceTime HD 1080p.
- Áudio: Duas colunas laterais com Áudio Espacial e suporte a Dolby Atmos.
- Microfones: Dois microfones integrados com isolamento de ruído.
- Portas:
- 2 × USB-C/Thunderbolt-compatible.
- 1 × jack 3,5 mm para auscultadores.
- Teclado e Trackpad: Magic Keyboard e trackpad multi-touch amplo.
- Touch ID: Disponível em alguns modelos.
- Sistema: macOS com Apple Intelligence integrada.
- Conectividade com iPhone: Suporte a funcionalidades de integração.
- Cores disponíveis: Prateado, Rosado, Cítrico e Índigo.
- Peso aproximado: ~1,23 kg.
- Taxa de actualização do ecrã: ~60 Hz
Tal como o resto da família Mac, o MacBook Neo foi concebido de origem com proteções avançadas de série. A encriptação de dados avançada, as proteções antivírus gratuitas e as atualizações regulares de software garantem maior segurança e tranquilidade a si e aos seus dados online.
Esta máquina vem com Apple Intelligence. A Apple Intelligence foi pensada para proteger a sua privacidade, a cada passo. Vem integrada no Mac e é processada no sistema do dispositivo, ou seja, reconhece as suas informações pessoais sem as recolher nem guardar.
E com a inovadora Computação privada na nuvem, a Apple Intelligence recorre a modelos maiores baseados em servidores com processadores Apple para tratar pedidos mais complexos e proteger a sua privacidade.
Isto vai vender como pãezinhos quentes! Finalmente algo que pode substituir o meu MacBook 12”. Só é pena não ter ecrã touch… mas pronto, Apple a ser Apple
Portátil com touch? Não me parece muito ‘natural’
também queres tudo!! LOLOLOL
Faz sentido. Reformei um MacBook Pro e comprei o último MacBook Air (de 15″). Paguei cerca de 1.700 €. A Apple encostou o Air ao Pro. Menos 1.000 € por um. embora de 13″, é uma diferença muito significativa.
E choca/sobrepõe-se ao iPad, incluindo o Pro? Considero que não, que são produtos muito distintos.
Um roubo de preço… 800 € por um portátil Apple com um CPU de dois anos que a Apple não conseguiu vender por excesso de produção e guerra das tarifas Trump, que nem carregador trás incluído… Se querem um mac “barato ‘ comprem antes um Mac mini
Mais barato que um iPhone 😉
Rip Microslop
o A18pro tem um desempenho superior ao M1 , o que é muito bom é pena é nao vir ja com os 16gb ram ou pelo menos com 12gb, os 8 apesar da eficiência que o sistema apple tem, é curto nos dias de hoje .