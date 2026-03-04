PplWare Mobile

Um Mac mais barato? Sim, chegou o novo MacBook Neo por 699€

· Apple 8 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. EC says:
    4 de Março de 2026 às 14:50

    Isto vai vender como pãezinhos quentes! Finalmente algo que pode substituir o meu MacBook 12”. Só é pena não ter ecrã touch… mas pronto, Apple a ser Apple

  2. Max says:
    4 de Março de 2026 às 14:55

    Faz sentido. Reformei um MacBook Pro e comprei o último MacBook Air (de 15″). Paguei cerca de 1.700 €. A Apple encostou o Air ao Pro. Menos 1.000 € por um. embora de 13″, é uma diferença muito significativa.
    E choca/sobrepõe-se ao iPad, incluindo o Pro? Considero que não, que são produtos muito distintos.

  3. lol says:
    4 de Março de 2026 às 15:40

    Um roubo de preço… 800 € por um portátil Apple com um CPU de dois anos que a Apple não conseguiu vender por excesso de produção e guerra das tarifas Trump, que nem carregador trás incluído… Se querem um mac “barato ‘ comprem antes um Mac mini

  4. Carlos says:
    4 de Março de 2026 às 15:43

    Mais barato que um iPhone 😉

  5. A-pol says:
    4 de Março de 2026 às 15:54

    Rip Microslop

  6. nuno a says:
    4 de Março de 2026 às 16:05

    o A18pro tem um desempenho superior ao M1 , o que é muito bom é pena é nao vir ja com os 16gb ram ou pelo menos com 12gb, os 8 apesar da eficiência que o sistema apple tem, é curto nos dias de hoje .

