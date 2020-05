Epic Games revela Unreal Engine 5

É quase como se de uma fórmula matemática se tratasse. Com o aparecimento de novo hardware (novas consolas a caminho) novas possibilidades se abrem no horizonte para desenvolvimento de jogos. E foi precisamente isso que a Epic Games demonstrou com a revelação de Unreal Engine 5 (numa Playstation 5).

Venham ver o primeiro demo criado com base no novo motor da Epic Games.

Este ano vai ver chegar os dois mais poderosos pedaços de tecnologia que o universo gaming já viu até hoje. Com o lançamento da Playstation 5 e da Xbox Series X, é normal que também novas oportunidades se abram para quem desenvolve para essas plataformas.

As ferramentas de desenvolvimento de jogos agradecem o maior poder de fogo que as novas consolas vão trazer, e a Epic Games já começou (há algum tempo) a preparar-se para isso.

Com efeito, na semana passada a Epic Games revelou, Unreal Engine 5 que apresenta imensas mais-valias em relação ao som, física de superfícies liquidas, animações e traz também duas novas tecnologias a que a Epic chama de Nanite e Lumen.

Grosso modo, a Nanite é uma nova tecnologia de virtualização geométrica que permite a importação quase direta de filmes para o motor Unreal Engine 5, sem esbarrar nos problemas de memória decorrentes de problemas com número de polígonos, ou gestão de memória virtual.

Por sua vez, Lumen é uma tecnologia de luminosidade dinâmica que permite aos mundos gerados com o Unreal Engine 5, reagirem prontamente e mais credivelmente a eventos relacionados com mudanças de luz. Por exemplo, desligar um candeeiro, a rotação do sol que faz com que a sombra se desloque ou a abertura de um buraco no teto fazendo com que haja luz direta e indireta numa sala.

Prevê-se que o lançamento do motor Unreal Engine 5 ocorra em 2021, sendo que vai suportar, tanto as consolas de Última Geração, como as de Próxima Geração, assim como PC, Mac, iOS e Android.

Segundo os responsáveis da Epic Games o Unreal Engine 5 vai permitir a migração de projetos desenvolvidos em Unreal 4, mal tenha seja lançado. Mas mais! Além disso, a Epic Games anunciou ainda que irá lançar Fortnite como jogo de lançamento das novas consolas e que também o migrará para o Unreal Engine 5, em meados de 2021.

Uma vez que esta demonstração foi feita com recurso a uma Playstation 5, poder-se-ia levantar a questão sobre se a Xbox Series X também será capaz de suportar esta nova tecnologia.

Com a pressão em redor dessa questão a avolumar-se, Tim Sweeney não teve alternativa senão a de confirmar, no seu Tweeter, que a Xbox Series X irá correr na perfeição Nanite e Lumen:

Entretanto, noutro prisma da atividade da Epic Games, foi revelado que a companhia americana lançou os Epic Online Services, que disponibiliza de forma gratuita aos developers de todo o Mundo, um conjunto de ferramentas que permitiu a Fortnite atingir o sucesso que teve, nomeadamente ser cross-platform.

Como já tivemos oportunidade de referir por várias ocasiões, o final deste ano de 2020 será bastante agitado. E a Epic Games também já se está a preparar!