8 ferramentas essenciais para trabalhar a partir de casa, sem stress!

Já todos vimos que trabalhar a partir de casa pode ter vantagens. Na verdade, passamos a ter a liberdade de sair da cama a uma hora mais aceitável bem como passar mais tempo com a nossa família, aprumar e organizar as tarefas domésticas e fazer o trabalho de escritório sem ter que se preocupar com muito mais.

Em suma, trabalhar em casa é algo muito interessante, especialmente quem não aprecia ficar 8 ou mais horas confinados num escritório. Então, para um verdadeiro sucesso, apresentamos 8 ferramentas essenciais para garantir total produtividade.

Dilema do trabalho em casa

Mas, pode não ser uma bênção completa para aqueles que nunca experimentaram trabalhar à distância e são agora forçados a fazer exatamente isso por causa de uma pandemia global.

Por outro lado, estão todos aqueles que sentem a falta do café e lanches matinais, conversas informais com os colegas de trabalho. Na verdade, alguns de nós podem não se sentir tão produtivos como quando estamos no escritório.

Assim, e forma a tornar a nossa experiência de trabalho doméstico, ou como agora apelidamos de teletrabalho, tornando-nos ainda mais produtivos, então o ideal é considerar os seguintes essenciais:

Secretária espaçosa

Trabalhar a partir do sofá ou cama pode parecer o paraíso, mas baixa seriamente a produtividade. Para uma melhor produtividade, é obrigatório sair da sua zona de conforto e fazer com que a sua casa se pareça como um local de trabalho.

Sem dúvida, tudo começa na secretária de trabalho. Pode ser o primeiro passo e devemos pensar em conseguir uma mesa de trabalho que ofereça amplo espaço para o computador portátil, ecrã de PC e outros componentes. O ideal, será uma secretária convertível que se possa transformar numa secretária de pé, porque sentar-se todo o dia também não é bom para a saúde.

Uma VPN segura: obrigatório

A segurança na Internet é uma prioridade quando se trabalha a partir de casa. Para começar, estamos frequentemente a utilizar os nossos dispositivos pessoais para aceder à nossa rede de trabalho ou base de dados. Isto cria uma oportunidade para os hackers explorarem qualquer vulnerabilidade num dispositivo desprotegido e rastejarem para redes protegidas que contêm dados valiosos e sensíveis que podem ser vendidos por milhões na dark web.

Uma rede privada virtual pode ser um bom ponto de partida para tornar a nossa ligação à Internet segura. Uma VPN estabelece uma ligação codificada entre o utilizador e a Internet ou uma rede privada através de alguns protocolos de “tunelização” como PPTP, SSTP ou OpenVPN que utilizam encriptação de 256 bits.

Além disso, a ferramenta também pode melhorar e personalizar a experiência de navegação dos utilizadores através da atribuição de um IP anónimo. Como resultado, o seu histórico e comportamento de navegação não pode ser rastreado até si. Da mesma forma, a ferramenta também pode ajudá-lo a contornar as restrições geográficas nos canais e serviços online, dando-lhe acesso com um clique a partir de qualquer país.

De facto, marcas fiáveis como a PureVPN também oferecem uma garantia de 31 dias de devolução do dinheiro para que possa ter tempo suficiente para verificar o serviço.

Cadeira Ergonómica

Uma excelente mesa de escritório em casa pede uma boa cadeira ergonómica. Actualmente, sem fim à vista nesta pandemia, isto vai significar que não sabemos quanto tempo mais vamos ficar em casa. E não podemos usar a nossa cadeira de jantar normal durante todo o dia para o nosso trabalho de escritório. Afinal de contas, estas cadeiras não são construídas para sessões mais longas.

Por isso, é importante escolher uma cadeira de escritório confortável e ergonómica que possa manter as nossas costas direitas e que venha com uma confortável almofada de cabeça.

Uma boa cadeira ergonómica proporciona um excelente apoio para a sua coluna vertebral e pélvis. Além disso, também deve ter um tecido respirável para que não se sinta sobreaquecida por causa de uma sessão prolongada.

Óculos de luz azul

Sem dúvida, a nossa visão é uma das maiores bênçãos que alguma vez poderemos ter. Mas será que cuidamos realmente da nossa visão? Talvez apenas uma mão-cheia de nós o faça. Como a maioria de nós passa uma boa parte do dia em frente aos nossos ecrãs, isso pode ter um efeito adverso na nossa visão.

A luz azul que emana do nosso ecrã é prejudicial à nossa visão e pode resultar em secura, olhos lacrimejantes e picadas. No pior dos casos, pode danificar a visão se não forem tomadas precauções.

Por isso, um par de óculos azuis que bloqueiam a luz vem sempre a calhar para as pessoas que passam a maior parte do dia em frente aos ecrãs. Alguns óculos contêm uma película protetora que impede as luzes azuis, enquanto alguns óculos têm a camada protetora dentro da lente. Escolha aquele que se sente confortável a usar.

Uma boa ferramenta de videoconferência

Com o mundo todo a cooperar a partir de casa e a trabalhar remotamente, já todos participamos em reuniões de negócios online. De facto, a indústria das videoconferências registou um salto maciço nos utilizadores globais devido à pandemia.

Uma vez que as reuniões do dia-a-dia fazem parte da vida no local de trabalho, recomenda-se neste momento um ou vários sistemas de videoconferência fiável que permita realizar reuniões online, de uma forma contínua e que nos permita colaborar com a nossa equipa de forma mais eficiente.

Pode começar com o ZOOM, o favorito de todos, pois oferece um bom número de participantes, funcionalidades de colaboração, partilha de ecrã, e muito mais.

No entanto, se for céptico quanto à utilização do ZOOM devido à vulnerabilidade encontrada na aplicação há algumas semanas, pode experimentar o Teams. É também uma ferramenta de videoconferência gratuita com quase todas as funcionalidades disponíveis para utilização.

Auriculares Confortáveis

As reuniões do escritório são geralmente realizadas em salas isoladas, para que os participantes possam manter-se concentrados na agenda da reunião e não em quaisquer outras distrações.

Mas as coisas mudam quando estamos a trabalhar a partir de casa. Podemos ter crianças barulhentas a vaguear pelo nosso quarto ou sala. Ou mesmo, a nossa casa pode estar situada numa rua movimentada e barulhenta.

Para garantir que a reunião online do nosso escritório decorre sem problemas e sem qualquer inconveniente, é melhor ligar um auricular ou auscultador. Procure um auricular que ofereça a melhor funcionalidade de cancelamento de ruído e também que se sinta confortável em colocá-lo para reuniões prolongadas. Embora existam muitas opções disponíveis, para começar, pode consultar, por exemplo, os auriculares Master e Dynamic ME05 ou mesmo os Earbuds Tronsmart Spunky Beat.

Ligação WiFi Constante

Vivemos numa época em que dependemos completamente da Internet. Na verdade, alguns minutos de desconexão da Internet podem resultar num caos virtual, como a perda de um bom cliente porque não se conseguiu chegar a tempo à reunião online.

Além disso, uma ligação constante à Internet é também essencial para uma melhor produtividade. Por isso, para garantir que não se depara com problemas WiFi durante o bloqueio e o trabalho remoto, tem de obter um router WiFi fiável que ofereça uma boa cobertura de rede, sinais estáveis e escalabilidade.

É também importante manter o firmware do seu router atualizado para evitar qualquer falha de segurança.

Um serviço de Streaming Premium

O confinamento pode ser uma grande medida de precaução contra a COVID-19, mas também está a revelar-se angustiante para aqueles que vivem sozinhos. Essas pessoas têm apenas os seus amigos e familiares para animar o seu estado de espírito e tornar o seu dia mais bonito.

Durante os momentos solitários do dia, filmes online e programas de televisão podem revelar-se bastante divertidos.

De facto, após algumas longas horas sentado na sua secretária em casa, pode querer esticar esses membros cansados e ver o seu programa de TV favorito para permitir um melhor incentivo.

Então, porque não renovar a assinatura do seu serviço de streaming? Ou pode obter uma nova subscrição, para que tenha muito entretenimento no seu arsenal para matar o tédio e a angústia resultante. Pode começar pela Netflix, Amazon Prime Video ou HBO, entre outros.

É tudo por hoje. Espero que estas listas de coisas essenciais ajudem a tornar o seu trabalho a partir de casa menos stressante e mais produtivo! Bom trabalho!