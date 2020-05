Análise: Earbuds Tronsmart Spunky Beat, som TWS e sem atrasos

A substituição dos auriculares com fio tornou-se quase uma necessidade, dada a evolução dos smartphones. Seja por maior facilidade de utilização, maior comodidade ou por necessidade, o mercado está recheado de soluções em earbuds. E nisto, a Tronsmart dá cartas.

Hoje trazemos a análise aos earbuds Tronsmart Spunky Beat, um modelo entrada de gama que merece destaque.

Análise em vídeo

Design

Os earbuds Spunky Beat vêm numa caixa com boa qualidade de construção e carregada de pormenores. Traz uma pequena correia, útil para não perca no interior da mala.

Na parte traseira tem a ligação USB C para carregamento, para quando tem um cabo à mão… mas pode acontecer que não tenha esse cabo, e foi aí que a Tronsmart tratou do problema. Dessa forma, na parte inferior da caixa, existe um pequeno cabo com a típica ligação USB, reversível, ideal para utilizar com um powerbank, num computador ou em qualquer carregador. É sem dúvida um ponto que faz a diferença e torna esta caixa mais completa.

Os earbuds estão assim acessíveis a partir da tampa superior, que recorre a ímans para não se abrir inadvertidamente. São muito fáceis e práticos de retirar, com um nível de fixação magnética adequado para que faça bom contacto com os pinos de carregamento.

A caixa tem ainda um nível de carga, mostrado através dos 4 LEDs na zona frontal, que ligam sempre que um earbud é colocado ou removido. Isto é interessante, para dar uma ideia do que contar, sem necessidade de haver muito pormenor neste aspeto (já que há algumas caixas que dizem o valor exato de carga).

Especificações

O SoC audio que acompanha os Spunky Beat é o Qualcomm QCC3020, e são provavelmente os earbuds mais baratos a trazer este SoC. Tem suporte para os codecs aptX, AAC e SBC e integram Bluetooth 5.0 e ainda tecnologia TWS. Graças a toda esta tecnologia, é então possível ouvir os conteúdos plenamente sincronizados com a imagem, sem atrasos, tal como se fossem auriculares com fios. O alcance máximo é de 15 metros.

Cada earbud tem uma bateria de 35 mAh, a que se junta a bateria na caixa de transporte, com 350 mAh de capacidade. De acordo com o fabricante, é prometida uma autonomia de 7 horas para os earbuds, podendo atingir 24h de utilização recorrendo à bateria da caixa… mas mais à frente voltamos a falar na autonomia.

A resposta em frequência é de 20Hz a 20kHz, com altifalantes de 6mm e impedância de 16ohm. Cada earbud pesa 3,7g, onde o peso total, com caixa, é de 47g. Têm certificação IPX5, à prova de salpicos, suor e chuva.

Utilização

Após o emparelhamento, que deve ser feito recorrendo ao manual dos earbuds, não há necessidade de mais preocupações. Sempre que forem para utilizar, basta abrir a caixa, retirar e usar. No fim, é só voltar a colocar na caixa para que estejam na carga máxima na próxima utilização. Podem ser utilizados individualmente, juntar, voltar a separar… ativam-se sempre automaticamente e sem problemas.

Depois há ainda ações que podem ser feitas recorrendo ao botão tátil que cada earbud tem na zona externa. Por exemplo, um toque permite atender ou rejeitar uma chamada, ou parar e iniciar a reprodução de música. Outro exemplo é um toque por 2 segundos no auscultador direito, que fará avançar a faixa de reprodução e o do lado esquerdo o contrário. Existem ainda outras ações, como usar o assistente de voz, ajustar o volume ou rejeitar chamadas.

Veredicto

A qualidade de som é notória, face à concorrência nesta gama. Os graves são consistentes e os médios e agudos são equilibrados. A intensidade máxima adequada, sem apresentar distorções. São pequenos, confortáveis, práticos, fáceis de colocar, e a caixa está bem apetrechada de funcionalidades. No que diz respeito à utilização dos botões táteis, o toque nem sempre é detetado à primeira tentativa, exigindo que seja repetido.

O facto da latência ser muito reduzida, praticamente impercetível, coloca estes earbuds num patamar muito favorável, considerando que custam menos de 30€. E faz toda a diferença assistir a vídeo com o som devidamente sincronizado.

Em termos de autonomia, foram conseguidas cerca de 5 horas com 50% de volume, uma autonomia um pouco abaixo das 7 horas, embora seja algo que depende do tipo de música. Já se for utilizado o codec aptX em vez do SBC, a autonomia desce para cerca de 4 horas, com 50% de volume. Também com aptX, a carga de 5 minutos não foi convertida em 1 h de utilização, mas apenas em cerca de 35 minutos.

O Pplware agradece à Geekmall a cedência dos earbuds Tronsmart Spunky Beat para análise.

Tronsmart Spunky Beat