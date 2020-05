COVID-19: Tem um restaurante? Já pediu o selo “Clean & Safe”?

Os restaurantes abrem já no próximo dia 18 de maio e os desafios são muitos. A DGS publicou, na semana passada, os procedimentos que devem ser adotados em estabelecimentos de restauração e bebida contra a COVID-19.

Se tem um restaurante saiba que pode ter o selo “Clean & Safe”. Fique a saber como o pedir online.

O selo “Clean & Safe” foi alargado a restaurantes e pode ser pedido a partir de hoje na internet. Este selo “Clean & Safe”, já existia para alojamentos turísticos e agências de viagens e agora vai ser alargado para restaurantes, segundo revela a Lusa.

Para que serve o selo ”Clean & Safe”?

O selo ”Clean & Safe” distingue os estabelecimentos do setor do turismo (alojamentos locais, entre outros) e da restauração e bebidas (restaurantes, cafés, bares, etc.), que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus. O selo tem a validade de um ano, é gratuito e opcional.

Segundo o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres…

Este é um selo de compromisso do operador económico para com o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, que foram publicadas na passada sexta-feira e que são específicas para o setor da restauração”, precisou o secretário de Estado do Comércio

O selo tem a validade de um ano e a sua emissão é feita ‘online’ através do portal eportugal.gov.pt. O proprietário apenas tem de se autenticar com chave móvel ou cartão de cidadão e proceder ao preenchimento do formulário.

