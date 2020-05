COVID-19: Quando for a um café/restaurante em Portugal vai estar assim

Desengane-se quem considera que o vírus já foi embora! Desengane-se quem considerar que o vírus se vai embora com o verão! Os últimos três dias mostram uma clara subida na percentagem de infetados…mas preparem-se, pois os números vão aumentar. Os números que se conhecem agora não são ainda resultado do desconfinamento, pois esses só se irão começar a refletir no relatório epidemiológico lá para quarta-feira (segundo os especialistas).

Entretanto, a DGS publicou os procedimentos que devem ser adotados em estabelecimentos de restauração e bebida contra a COVID-19. Saiba como vai ser.

A DGS lançou um documento com um conjunto de medidas para a reabertura de restaurantes e cafés. Com base na evidência científica atual, é importante relembrar que o vírus transmite-se principalmente através de:

Contacto direto : disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).

: disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros). Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

Num documento de 10 páginas, a DGS refere que os estabelecimentos de restauração e bebidas, pelas suas características, podem ser locais de transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto e/ou indireto. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos.

COVID-19: Nova disposição no espaço das cadeiras, mesas, lugares ao balcão

No documento podemos ver alguns exemplos de como deve ser a nova disposição no espaço das cadeiras, mesas, lugares ao balcão e filas para pedidos/pagamentos. Como mostram as imagens, o distanciamento obriga a que existam menos lugares, logo menos clientes e obviamente menos receitas.

Além da responsabilidade dos proprietários, também os clientes devem contribuir para a limitação da transmissão da COVID-19. Nesse sentido o documento apresenta também um conjunto de recomendações.

Higienizar as mãos com solução à base de álcool ou com água e sabão à entrada e à saída do estabelecimento (antes da refeição deve ser privilegiada a lavagem das mãos com água e sabão);

Respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros (exceto coabitantes);

Cumprir medidas de etiqueta respiratória;

Considerar a utilização de máscara nos serviços take-away que estão instalados dentro dos estabelecimentos, utilizando-a sempre de forma adequada de acordo com as recomendações da DGS;

Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários;

Dar preferência ao pagamento através de meio que não implique contacto físico entre o colaborador e o cliente (por exemplo, terminal de pagamento automático contactless);

Se apresentar sinais ou sintomas de COVID-19 não deve frequentar espaços públicos.

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas