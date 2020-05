Preocupada com a segurança e privacidade sobretudo das crianças holandesas, o Observatório de Privacidade Holandês vai iniciar uma investigação aprofundada ao TikTok. O objetivo é perceber até que ponto a rede social é segura e se protege com rigor as informações pessoais das pessoas, nomeadamente dos menores de idade.

O TikTok tem ganho popularidade a um ritmo acelerado. Especificamente durante esta quarentena muitos foram os utilizadores que criaram conta na plataforma chinesa.

O TikTok é uma das redes sociais que tem visto a sua popularidade aumentar gradualmente, sobretudo nesta fase em que todos estamos mais por casa e a plataforma é um apetecível palco para a partilha de vídeos. A app já atingiu os mil milhões de downloads do Google Play Store e esse número não para de aumentar.

Mas a rede social também tem recebido várias críticas, algumas comprovadas, que põem em causa a sua segurança, no que respeita à proteção da privacidade dos utilizadores. Para fortalecer ainda mais as suspeitas, recentemente a polícia espanhola alertou que há pedófilos à caça de menores no TikTok. E a rede social da empresa chinesa ByteDance vai ter agora mais um problema para enfrentar.

Holanda vai investigar se o TikTok protege a privacidade das crianças

O Observatório de Privacidade da Holanda disse nesta sexta-feira que vai investigar a popular aplicação chinesa TikTok, uma vez que esta lida com diversos dados de milhões de utilizadores jovens.

De acordo com Gudrun Herrmann, porta-voz do TikTok, em comunicado enviado à Reuters:

A principal prioridade do TikTok é proteger a privacidade e a segurança dos nossos utilizadores, especialmente os mais jovens.

Por sua vez, também em comunicado, a Autoridade Holandesa de Proteção de Dados (DPA) adianta que:

Para muitos utilizadores esta é uma maneira importante de manter contacto com amigos e passar tempo juntos, sobretudo durante a atual crise de coronavírus. Mas a ascensão do TikTok levou a preocupações crescentes com a privacidade.

Neste seguimento, e tendo presente que muitas crianças e jovens podem não ter consciência do seus comportamento nas redes sociais, o DPA irá então examinar “se o TikTok protege adequadamente a privacidade das crianças holandesas“. A autoridade holandesa vai investigar de que forma a plataforma usa os dados dos utilizadores e ainda:

se é necessário o consentimento dos pais para que o TikTok recolha, armazene e use os dados pessoais das crianças.

Os resultados preliminares desta investigação deverão estar concluídos até ao final deste ano.

TikTok já reforçou o controlo parental

Há cerca de um mês, a plataforma introduziu ferramentas de controlo parental, como forma de os pais conseguirem gerir e controlar os conteúdos partilhados pelos filhos.

Através deste reforço na segurança a rede social ofereceu três opções a pais e filhos para limitar o que é mostrado nos ecrãs dos seus smartphones: