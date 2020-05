O ano de Skywalker com LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Estará para breve o lançamento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, o próximo jogo da TT Games e que consiste numa mistura entre dois dos universos mais conhecidos do planeta: Star Wars e LEGO.

Venham saber o que podem esperar do jogo.

Dentro daquilo que é Star Wars enquanto jogo LEGO, deixem-me dizer-vos que estou com grandes expectativas em relação a este jogo. Isto, pois a TT Games está a fazer deste jogo de raiz com base a novas tecnologias e um novo motor de jogo. Mas mais!

Trata-se de uma verdadeira e épica homenagem ao universo Star Wars, abrangendo os 9 filmes lançados até agora da saga dos Skywalker.

É claro que, abrangendo o espaço temporal de todos os filmes, o jogo vá ter um pouco (espero que as melhores partes) de cada um dos 9 filmes e os seus principais personagens.

Mas parece que é mesmo isso que se prepara para acontecer. Segundo a TT Games tem vindo a revelar, o jogador vai poder escolher o lado que mais lhe agrada. Por um lado poderá lutar contra as forças do Lado Negro controlando personagens como Luke Skywalker, Princess Leia, Rey, Finn, BB-8 entre muitos outros ou então juntar-se ao Dark Side e vestir a pele de Darth Vader, Kylo Ren e mais.

E reparem nos números que o jogo apresenta. Segundo a TT Games, os jogadores poderão esperar encontrar em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, mais de 500 personagens (muitas delas jogáveis) e 150 veículos todos retirados do universo Star Wars.

Ainda segundo rumores, as maiores naves presentes no jogo serão todas feitas de peças LEGO e poderão ser exploradas no seu interior. Estamos a falar de podermos explorar a Estrela da Morte, a nave Supremacy, o Executor, a Trade Federation Lucrehulk, de Star Destroyer ou do próprio Millennium Falcon.

A TT Games sabe que nada disto seria o mesmo se não tivesse os cenários a condizer, portanto, vamos poder ver em pormenor (e em peças LEGO) a maior parte dos pontos principais da história dos Skywalker.

Em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga poderemos ter uma certa liberdade de exploração, deixando de ser apenas entrepostos para determinadas missões. E segundo o que se sabe, cada planeta, vai ser bastante diferente dos demais. (tal como nos filmes).

Estamos a falar de planetas importantes para a saga como Naboo, Tatooine, Coruscant, Hoth, Dagobah, Bespin, Endor, Kamino, Geonosis, Utapau, Mustafar, Yavin IV, Jakku ou a Starkiller Base.

Pelo que já é conhecido, o jogador terá liberdade de entrar nas missões em qualquer momento e sem a obrigação de concluir determinadas missões numa ordem regida. Isso é interessante pelo liberdade de escolha que dá ao jogador.

A ideia será a de permitir ao jogador pegar na sua nave e dirigir-se ao planeta que quer visitar. Mas atenção. Pelo caminho pode encontrar viajantes indesejados como, por exemplo… Star Destroyers.

Por outro lado, cada personagem terá também as suas próprias personalidades e habilidades e isso será visível na forma como eles se movem, interagem ou combatem (com ou sem Força).

O novo sistema de combate irá permitir ao jogador orientar os seus ataques de forma mais objetiva contra os inimigos ou parte dos seus corpos. Sabe-se ainda que os personagens que possam usar a Força, terão direito a ataques Leves e Ataques Fortes e que entre eles podem criar combos devastadoras.

A todo este modo Campanha se juntarmos variadas missões de Bounty Hunters, missões de contrabando e dezenas de missões paralelas, será justo afirmar que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga se prepara para ser o mais épico jogo da parceria LEGO e Star Wars.

May, the Fourth!

Entretanto, há muitos anos e, nesta Galáxia, começou-se a criar uma data de celebração de Star Wars no dia 4 de maio de cada ano. A história é bastante divertida e está relacionada com a expressão “May the force be with you” que, como todos sabem, é usada com bastante frequência pelas personagens Star Wars.

Essa expressão conforme sabem significa “Que a Força esteja convosco“, mas na matreira língua inglesa (sim, não é só a nossa que origina trocadilhos), o início da frase “May the Force” pode-se confundir com “May, the fourth“, ou em português, “4 de maio“.

E assim começou a lenda do dia 4 de maio como data de celebração mundial do Universo Star Wars.

Para celebrar o “May, the fourth”, a TT Games e a LEGO revelaram a criatividade principal do jogo:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga tem lançamento previsto para este ano e para Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga