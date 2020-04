Polícia espanhola alerta que há pedófilos à caça de menores no TikTok

Por muitos avisos e alertas que sejam dados, algumas pessoas continuam a ter comportamentos de risco e a desafiar os avisos existentes na Internet, nomeadamente nas redes sociais. Agora a polícia espanhola vem alertar que existem vários pedófilos na rede social TikTok que estão à procura de menores de idade.

Esta é, assim, mais uma polémica a juntar a muitas outras de que a plataforma tem sido alvo, mais concretamente ao nível das várias vulnerabilidades que comprometem a segurança e a conta dos utilizadores.

O TikTok é uma das redes sociais que tem visto a sua popularidade aumentar gradualmente, sobretudo agora nesta fase em que todos estamos em casa e a plataforma é um apetecível palco para a partilha de vídeos. Prova disso mesmo é que recentemente a rede social anunciou que atingiu os mil milhões de downloads do Google Play Store.

Mas há o outro lado da moeda e o TikTok tem sido alvo de algumas polémicas devido à falta de segurança. Algumas delas até comprovadas em vídeo através de ataques propositados para confirmar as vulnerabilidades da rede social, as quais permitem que se consiga aceder a contas de terceiros e publicar em nome dos mesmos.

Agora a plataforma tem mais um problema a resolver.

Polícia espanhola alerta para presença de pedófilos no TikTok

O TikTok tem milhares de utilizadores em todo o Mundo, e só na Espanha a aplicação é quarta mais descarregada de todas.

No entanto, e apesar de a rede social pertencer a uma empresa chinesa que se mostra contra todo o género de comportamentos inadequados, nomeadamente envolvendo menores, a verdade é que na realidade tudo isso existe no TikTok.

A Polícia espanhola descobriu que vários pedófilos estão presentes no TikTok, em busca de vítimas menores. De acordo com a inspetora Cecilia Carríon, do Grupo 3 da Proteção do Menor da Unidade Central de Ciberdelinquência da Polícia Nacional:

O problema não são os vídeos partilhados de jovens a dançar e a divertirem-se. Eles não dão importância. Nem veem nisso um sentido sexual, O problema está nos olhos de algumas pessoas que estão a ver. Esses vídeos do TikTok são um motivo para que este tipo de pessoas procurem e interajam com menores.

Pedófilos veem o TikTok como uma forma rápida de contactar com menores

O oficial da polícia David Reguero afirma que:

Estamos a ver que alguns pedófilos sabem que ali têm uma forma simples e rápida de contactar com as crianças. Temos visto casos em que alguns se fazem passar por menores, contactam com os menores, dizem-lhes que gostam dos seus vídeos em que cantam e dança, e pedem-lhes mais… às vezes esses vídeos inocentes de meninas a dançar em bikini têm aparecido nas zonas mais obscuras da Internet.

Ambos os especialistas, Carríon e Reguero, adiantam ainda que, ao contrário do Twitter, Facebook e Instagram, que relatam todas as semanas incidentes deste género ao Centro Nacional de Meninas Desaparecidas e Exploradas nos Estados Unidos, que depois é partilhado com o resto do mundo para que a polícia atua, no TikTok isso não acontece. O motivo é que, como depende da China, a plataforma não fornece estas informações sobre eventuais atividades de pedofilia na rede social.

Especialistas deixam regras básicas de segurança no TikTok

Carríon e Reguero deixam algumas regras básicas de segurança para que os menores possam estar mais seguros nas várias plataformas digitais:

As crianças não devem falar nas redes sociais com alguém que não conhecem fisicamente.

David Reguero

Nunca deve enviar fotos ou vídeos a estranhos. As crianças confiam muito rapidamente. Elas tendem a partilhar tudo nas redes sociais. Não tem nenhum sentido que um adulto desconhecido entre em contacto com um menor através das redes sociais. Isso tem que disparar um alarme na cabeça da criança.

Cecilia Carríon

Os pais têm que ter um papel fundamental

Os agentes da polícia espanhola defendem ainda que os pais devem explicar às crianças que há adultos a fazerem-se passar por meninos e meninas de modo a enganá-los e conseguir fotografias e vídeos deles, em comportamentos comprometedores e, mais tarde, podem usar isso para os chantagear.

As crianças querem ser populares, ter seguidores, estão empolgadas com o feedback das pessoas. Isso tem um perigo, é preciso ter cuidado. Os pais devem estar cientes, se tem um novo seguidor, não sabemos quem ele é.

Os especialistas alertam que é ainda importante que os pais estejam atentos, verifiquem as mensagens que os filhos recebem, percebam como os contactos escrevem, se há conteúdo com duplo sentido, com dicas inadequadas, entre outros.

Esta é de facto um tema que ainda muitos descuram, mas a verdade é que o perigo está em todo o lado e cabe ao adulto, responsável por cada criança, fazer de tudo para a proteger. E se o menor ainda não tem idade suficiente, então simplesmente não pode ter conta na rede social.

