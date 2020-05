Uma das maiores limitações dos carros elétricos da Tesla e de outras marcas são as suas baterias. Para além da sua capacidade, que condiciona totalmente a autonomia, há ainda igualmente a questão da sua longevidade.

Se atualmente as baterias são já muito capazes, a Tesla prepara-se para revolucionar o mercado e apresentar novas baterias. Estas vão crescer na sua longevidade e passara a durará mais de um milhão e quinhentos mil quilómetros.

Baterias são um limite nos carros elétricos

Há muito que se sabe que a Tesla quer ser autónoma no que toca à produção de baterias. Para isso tem procurado desenvolver as suas próprias propostas, tentando também aumentar a sua longevidade e assim melhorar os seus carros elétricos.

Atualmente uma bateria de um veículo destes tem uma vida útil que ronda os 500 mil e os 800 mil quilómetros. Não sendo um valor reduzido, a Tesla quer ir mais longe e terá pronta ainda este ano uma alternativa que tem vindo a desenvolver.

Tesla vai revolucionar este componente

Criada em parceria com a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, espera-se que atinja uma vida útil de mais de um milhão e quinhentos mil quilómetros. O melhor é que deverá ser apresentada no “dia da bateria”, um evento anual da Tesla que decorrerá no final de maio.

Para além deste momento especial, os rumores indicam que a Tesla irá certamente começar a aplicar estas baterias em breve. Irá começar a ser usada no Model 3 no princípio do próximo ano, na Gigafactory 3, em Xangai.

Longevidade vai ser um fator decisivo

Estas baterias vão ter outra vantagem muito importante no mercado. Ao serem mais pequenas e de mais simples produção, vão ter um custo menor, o que se refletirá posteriormente no preço final dos carros elétricos da Tesla.

São excelentes notícias estas que agora foram reveladas. Ainda não existe confirmação oficial, mas sabe-se que desde 2016 que estas baterias a serem desenvolvidas. Alguns marcos já foram conhecidos, o que dá força a esta possibilidade.