Impressora 3D Artillery Sidewinder X2, uma solução por cerca de 300 €

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. A Artillery Sidewinder X2 é um desses exemplos, disponível por pouco mais de 300 €.

A Artillery Sidewinder X2 é uma impressora bastante robusta e que garante um excelente detalhe na impressão. A plataforma de impressão é feita em vidro temperado, o que significa que a oferece maior estabilidade da temperatura.

Inclui as tecnologias de deteção de quebra de filamento, de pausa na impressão em caso de falha de energia. A resolução é de 0,1mm a 0,35mm, tem uma velocidade de impressão de 60mm/s a 150mm/s e suporta filamento comum de 1,75mm. Para imprimir os objetos pode haver ligação por cartão de memória ou USB.

A área de impressão é generosa, com 300 x 300 mm e 400 mm de altura, o que dá para criar peças já com boa dimensão. Os materiais de impressão são os mais comuns no segmento, nomeadamente filamento PLA, TPU, PETG, entre outros.

Oferece um painel tátil integrado na estrutura, para controlo da impressora, além de suportar cartão microSD e penUSB.

A impressora 3D Artillery Sidewinder X2 está disponível em promoção por apenas 326,60€, incluindo o IVA e taxas de serviço. Os portes são gratuitos, via DHL ou FedEx, com envio feito a partir da Europa.

Artillery Sidewinder X2