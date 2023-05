Apple vai lançar vários Macs no WWDC23? Rumores dão informação como garantida

Na próxima segunda-feira arranca o grande evento da Apple dedicado a programadores. Contudo, como temos visto ao longo dos anos, há sempre espaço para a apresentação de novidades ao nível de hardware. Desta vez, poderão ser lançados vários computadores Mac... mas há mais.

Mark Gurman, da Bloomberg, é já conhecido pelas suas revelações certeiras no mundo da tecnologia. Com o aproximar do grande evento da Apple dedicado a programadores, no WWDC23, que arranca a 5 de junho, além dos novos sistemas operativos, a Apple deverá reservar algum espaço para lançar ou simplesmente dar a conhecer o desenvolvimento de novo hardware.

Segundo Gurman, numa publicação feita hoje no Twitter, a Apple irá lançar "vários novos Macs" e o seu gadget de realidade mista, que combinará realidade aumentada com realidade virtual... tudo isto, além dos novos sistemas operativos.

Podemos, portanto, esperar da Apple na segunda-feira mais do que um MacBook Air de 15" com processador M2. Gurman já tinha referido no passado que os Macs com processador M3 seriam apresentados este ano. Além disso, o novo Macbook Air terá um chip M2 e o Mac Pro um chip M2 Ultra, para "melhor desempenho da CPU".

No Pplware estaremos a acompanhar em direto todas as novidades do da Apple no próximo dia 5 de junho, a partir das 18 horas de Lisboa. Teremos transmissão em direto disponível e daremos destaque às principais novidades.