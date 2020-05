Seja pela receção de notificações do smartphone, seja pela monitorização das atividades desportivas, há cada vez mais pessoas a utilizar o smartwatch como tecnologia do dia a dia. Também a Blackview tem agora a sua proposta neste segmento, o smartwatch Blackview X1.

Um smartwatch com um design clássico, uma grande bateria e as mais relevantes funcionalidades, tudo por menos de 35 €.

Blackview X1 – um relógio clássico, mas inteligente

O Blackview X1 apresenta-se então como um smartwatch com design que nos remete para um relógio tradicional. Traz assim ecrã redondo, com coroa em metal onde se vislumbram os números dos minutos. O ecrã é de 1,3 polegadas, com vidro com acabamento curvo e proteção Gorilla Glass 3.

A bateria é um dos aspetos mais interessantes deste relógio inteligente, uma vez que, segundo a marca, oferece uma autonomia de 10 a 45 dias, dependendo do tipo de utilização.

É à prova de água com tolerância a pressões até 5ATM, o que o torna num modelo indicado para desportos dentro de água, como natação ou snorkeling, ou até para desportos na neve.

Ainda no âmbito dos desportos, conta com sensor de batimentos cardíacos que pode fazer uma monitorização nas 24 horas do dia ou durante a atividade desportiva. Além disso, inclui 9 modos desportivos para monitorização, como corrida indoor e outdoor, caminhada, escalada e bicicleta de estrada ou estática.

Estando ligado ao smartphone, este relógio serve como uma extensão perfeita para receber as suas notificações de mensagens, chamadas ou até de redes sociais.

O smartwatch está disponível atualmente por metade do preço, por cerca de 33 €, até ao dia 15 de maio.

A Blackview tem também disponível um novo smartphone, o BV5500 Plus, um modelo todo-terreno. Este inclui certificado IP68/IP69K e ainda MIL-STD-810G de resistência a jatos de água. Saiba mais informações aqui.

Blackview X1