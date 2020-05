Sony Playstation revela planos para Playstation Studios

Como todos sabem, a nova consola da Sony (a Playstation 5) encontra-se cada vez mais próxima de ver o seu dia de lançamento chegar e os preparativos têm estado a ser feitos em várias frentes.

Efetivamente, a Sony Playstation tem estado a desenvolver algumas redefinições noutras áreas.

Este final de ano promete ser uma época bastante agitada, no que toca a videojogos. Encabeçada pelos lançamentos das novas consolas da Microsoft e da Sony, 2020 vai ficar na história como um ano importante no que respeita ao futuro dos videojogos.

E é a pensar no futuro que a Sony vai lançar também no final do ano, a sua marca, Playstation Studios.

Como é sobejamente sabido, a Sony Playstation tem (à semelhança da Microsoft) um conjunto de estúdios de desenvolvimento a trabalhar para as suas consolas (tanto a Playstation 4 como Playstation 5) e que produzem os tão valiosos exclusivos.

Estamos a falar de estúdios conhecidos por todos, como são os casos da Naughty Dog (The Last of Us), Insomniac (Marvel’s Spider Man), Santa Monica Studio (God of War), Media Molecule (Freams) ou a Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn).

Esta marca, a Playstation Studios passa a englobar os jogos de um restrito número de estúdios cujo trabalho é gerido pela organização Sony Interactive Entertainment. Por outras palavras a Sony está a querer arrumar a casa e a manter dentro de portas a fonte de muitas das suas receitas e mais-valias.

No entanto, não se trata de uma lista fechada e existe a possibilidade do selo “Playstation Studios” ser atribuído a jogos desenvolvidos por entidades (estúdios, equipas de desenvolvimento) contratadas diretamente pela Sony para o desenvolvimento de jogos.

Dito isto, quando esta marca for lançada no final do ano, os jogadores Playstation passarão a ver o seu logótipo nos principais exclusivos das suas consolas.

“Estamos muito excitados com isto tudo,” referiu Eric Lempel, Head of Global Marketing da Sony Interactive Entertainment, acrescentado ainda que “Ao longo da última década, a força dos jogos provenientes dos nossos estúdios têm-se mantido numa linha crescente. Temos pensado em como unir estes grandes jogos sob uma única marca. O objetivo desta marca será o de indicar ao consumidor que, sempre que a vir, saberá de imediato que o jogo que a possui é um título robusto, inovador e com uma experiência profunda como os jogos Playstation conseguem fazer. E assim surgiu a marca Playstation Studios.”

Além da sua presença nos jogos, o selo Playstation Studios será estrategicamente usada pelo Marketing da Sony. Dessa forma, poderemos esperar ver a marca em trailers, nas capas dos jogos, em publicidades de revistas, televisão, outodoors,… A Sony Playstation vai fazer um forte investimento nesta marca, pois como Lempel refere, “a marca indicará automaticamente que o jogo tem uma qualidade superior“.

Segundo o que se sabe e já foi confirmado pela Sony, a marca PlayStation Studios e o seu uso, não chegarão a tempo dos lançamentos de jogos como The Last of Us: Part II ou Ghosts of Tsushima.

2020 promete ser um ano marcante na história dos videojogos.

As novidades e surpresas que ainda estão para ser anunciadas apenas virão confirmar isso mesmo.