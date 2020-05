Zoom suspende a criação de novos registos gratuitos na China

Há uma alteração no Zoom que hoje está deixar os clientes um bocadinho chateados. Na China, a plataforma americana de videochamada já não está a permitir a criação de novos registos de utilizadores de forma gratuita. Apenas se podem registar no serviço clientes empresariais ou organizacionais.

Para já esta decisão afeta apenas o país asiático. Mas o resto do planeta espera poder continuar a usar livremente um dos serviços mais populares de videochamada do mundo.

A pandemia de coronavírus obrigou as pessoas a estarem por casa, o que promoveu o aparecimento de novas ferramentas de comunicação online. De todas, o Zoom é atualmente um dos mais populares e utilizados serviços de videochamada em todo o Mundo.

Apesar de algumas controvérsias relativamente à sua segurança, ou falta dela, o serviço tem tentado melhorar e dar mais confiança aos utilizadores. Em Nova Iorque, por exemplo, os casais até já se podem casar remotamente através do Zoom.

Zoom suspende novos registos gratuitos na China

O serviço de videoconferência Zoom Video Communications Inc., disse nesta terça-feira que está agora a limitar o registo de novos utilizadores apenas a clientes empresariais ou organizacionais, na China continental.

Desta forma, os utilizadores com contas gratuitas podem continuar a participar em reuniões criadas por clientes registados. No entanto, as novas contas destinam-se apenas a clientes de organizações ou empresas que se inscreveram através de representantes de vendas autorizadas, de acordo com um comunicado do serviço.

Esta decisão já está em vigor deste o dia 1 de maio de 2020, e surge numa nota informativa no site oficial do Zoom na China.

De acordo com o canal de comunicação asiático Nikkei, estas restrições do Zoom às contas individuais na China devem-se a “requisitos reguladores” no país chinês. Para além disso, adianta ainda que a plataforma foi alvo de uma análise minuciosa dos EUA e da China, à medida que as tensões comerciais se intensificam entre os dois países.

Estas restrições ocorrem numa altura em que a China se prepara para realizar um congresso anual, um dos eventos políticos mais importantes do país, que deverá acontecer no final deste mês.