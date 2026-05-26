Melhores gadgets para ajudar os idosos a manter a independência

Viver mais tempo já não significa viver com menos autonomia. A velhice deixou de ser sinónimo de incapacidade e, com a ajuda da tecnologia certa, os idosos têm à sua disposição mais ferramentas do que nunca para continuarem a ser independentes, bem como estar seguros e ligados ao mundo, nas suas próprias casas.

Cada vez mais, os idosos preferem permanecer nas suas casas pelo máximo de tempo possível, um conceito conhecido como aging in place.

Não se trata apenas de conforto, mas de uma questão de manter rotinas, dignidade e ligação às pessoas e lugares familiares.

Segundo a médica Lakelyn Eichenberger, da Home Instead, citada pela NBC, fazê-lo com sucesso "requer planeamento cuidadoso, sistemas de apoio e medidas de segurança proativas".

É exatamente aqui que a tecnologia pode fazer a diferença, desde simples dispensadores de medicamentos até dispositivos inteligentes e wearables de monitorização de saúde.

Hoje em dia, não faltam ferramentas que podem ajudar os mais velhos a viver de forma autónoma, ao mesmo tempo que garantem tranquilidade aos familiares e cuidadores.

Só funciona se for simples de usar

Quando se fala de tecnologia para idosos, a ressalva mais importante é a acessibilidade. Conforme alertado por Eichenberger, "a tecnologia pode apoiar a independência de formas significativas, mas apenas se for acessível, estiver ligada e for fácil de usar".

Efetivamente, de nada serve um gadget sofisticado se o utilizador não consegue configurá-lo ou se desiste ao fim de dois dias.

Por isso, ao escolher qualquer dispositivo para um familiar mais velho, convém priorizar interfaces simples, letras grandes, instruções claras e uma generosa dose de paciência.

Os gadgets que fazem a diferença

Com base nas recomendações de especialistas, há várias categorias de produtos que se destacam no apoio à autonomia dos idosos: dispositivos inteligentes para o lar, wearables de saúde, sistemas de alerta médico e dispensadores automáticos de medicação são alguns dos exemplos mais eficazes.

Eis a lista de alguns dos produtos recomendados:

Um dispensador de medicamentos automático emite alarmes sonoros e visuais na hora certa, notifica via app e regista se a dose foi tomada.

Caixa de comprimidos automática TabTime Caixa de comprimidos eletrónica automática com alarme, até 6 por dia. Instruções em espanhol. Tampa transparente bloqueável. Ideal para idosos, Alzheimer e demência. Ver na Amazon

Tomadas inteligentes permitem controlar lâmpadas e electrodomésticos por app ou voz, e programar horários automáticos. São especialmente úteis para garantir boa iluminação sem ter de se deslocar a interruptores.

Tomada inteligente TP-Link TAPO P100 - Wi-Fi Mini Smart Plug, ideal para programar ligar/desligar e economizar energia, compatível com Alexa e Google Home, cor branca. Ver na Amazon

Uma alternativa às tomadas inteligentes para aqueles que preferem controlar diretamente as lâmpadas. É possível ajustar brilho e cor, definir horários e agrupar luzes para controlo simultâneo.

Lâmpada inteligente Govee Lâmpada LED E27 inteligentes WiFi e Bluetooth, funciona com Matter, Alexa e Google Assistant, 800 LM, 16 milhões de cores DIY RGBWW, sincronização de música lâmpada inteligente, conjunto de 2 [Classe energética F]. Ver na Amazon

Relógio inteligente com Alexa integrada para definir alarmes, lembretes e temporizadores por voz. Liga-se a outros dispositivos inteligentes da casa e funciona ainda como coluna Bluetooth.

Relógio inteligente Novo Echo Spot (lançamento de 2024), Relógio inteligente com alarme e som vibrante + Alexa, Preto. Ver na Amazon

Uma fechadura sem chave que abre por impressão digital, código PIN, app ou voz, que bloqueia automaticamente, regista entradas e saídas, e permite criar acessos temporários para familiares ou cuidadores.

Fechadura inteligente Yale Smart Keypad 2 - Impressão Digital. Ver na Amazon

Além de auriculares, funcionam como aparelho auditivo após um teste de audição feito pelo próprio iPhone. Monitorizam também a frequência cardíaca durante a atividade física.

Auriculares Apple AirPods Pro 3 Auriculares sem fios com cancelamento ativo de ruído, medição de frequência cardíaca, auriculares Bluetooth, áudio espacial, som de alta fidelidade e carregamento por USB-C. Ver na Amazon

Um smartwatch com deteção de quedas e acidentes, monitorização do coração, oxigénio no sangue e sono. Envia alertas para o utilizador e partilha dados com médicos e cuidadores.

Smartwatch Apple Watch SE 3 GPS com caixa de alumínio em branco estrela de 40 mm e correia desportiva branca estrela - tamanho S/M. Monitores de treino e sono, monitor de frequência cardíaca, ecrã sempre ativo. Ver na Amazon

Detetor de fumo e monóxido de carbono com ligação Wi-Fi que envia notificações para uma app. Permite dar acesso a familiares para que também recebam alertas em caso de emergência.

Detetor de fumo e monóxido de carbono X-Sense Detector inteligente de fumo e monóxido de carbono Wi-Fi com bateria substituível, compatível com a App X-Sense Home Security, SC07-WX, 1 unidade. Ver na Amazon

Tablet acessível com câmara para videochamadas ou consultas médicas à distância. Pode incluir apps de entretenimento e leitura, por exemplo.

Tablet XIAOMI Redmi Pad 2 - Tablet de 11" 2.5K (MediaTek G100-Ultra, 4GB de RAM, 128GB de ROM, WiFi 5 + Bluetooth 5.3, Bateria de 9000 mAh, Carregador não Incluído), Cinza (Versão ES). Ver na Amazon

A tecnologia não substitui a presença humana, mas pode ser uma aliada poderosa no quotidiano dos idosos. Com os dispositivos certos, a par do suporte adequado de família e cuidadores, é possível envelhecer em casa com mais segurança, conforto e independência.

Aquando a escolha dos gadgets, sejam estes ou outros modelos das mesmas categorias, considere o problema que ele procurará resolver, a facilidade de uso, as proteções de segurança e privacidade, e as aplicações ou dispositivos necessários.