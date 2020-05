Apesar de prometerem muito, as propostas de smartphones com ecrã dobrável acabaram por não se alastrar no mercado. Temos poucas propostas e as que existem estão a preços quase proibitivos para os consumidores.

A Samsung, com uma das maiores impulsionadoras desta linha de equipamentos poderá estar a preparar uma novidade. Rumores apontam como certo que terá um novo Galaxy Fold mais barato para apresentar em breve.

Samsung tem uma novidade a caminho

Apesar de serem smartphones únicos e com caraterísticas diferenciadoras, tanto o Galaxy Fold como o Galaxy Flip têm um problema segundo os utilizadores. O seu preço é demasiado elevado acaba por ser um fator que afasta os consumidores.

Para resolver este problema e ter uma proposta mais em conta, a Samsung terá algo a ser preparado. Será um misto entre as duas propostas atuais e muito provavelmente chegará muito em breve. Os rumores apontam para julho deste ano.

Galaxy Fold pode ter companhia em breve

Os dados agora surgidos vêm de Ross Young, fundador das empresas de pesquisa Supply Chain Consultants e DisplaySearch. Dá conta de que terá um preço de cerca de 1100 dólares (1015 euros) e estará limitado a 5.500 unidades.

Sabe-se também que este novo modelo será temporário e que será construido com muitas partes do atual Galaxy Fold. Desta forma a Samsung vai conseguir esgotar os stocks dos componentes dos modelos atuais até que o próximo seja lançado no mercado mais tarde.

Ecrã dobrável a um preço mais justo

Claro que as especificações presentes vão ser mais reduzidas face ao que o modelo atual oferece. Uma das maiores mudanças em relação ao Fold original é que não suportará 5G, apesar de ter presente um SoC Snapdragon 865.

Esta poderá ser uma proposta muito interessante da Samsung, não apenas pelo seu preço, mas também pelas especificações que poderá trazer. Tem a vantagem de ter um preço muito mais reduzido, mas tem presente um ecrã dobrável, que é a próxima grande aposta do mercado.