A expetativa sobre a próxima Mi Band 5 tem sido enorme. As informações que têm surgido mostram que esta será uma atualização importante e com muitas novidades. A Xiaomi tem tentado manter o segredo, mas não o tem conseguido.

Uma nova informação vem agora revelar ainda mais novidades, mas com um detalhe importante. Já se sabe quando a smartband da Xiaomi vai chegar e ainda mais alguns segredos que revelam o que esta vai trazer em breve.

Novidades para muito breve da Xiaomi

A Mi Band 5 da Xiaomi existe e será lançada. Isso é uma certeza que foi confirmada pelo CEO da Huami, a empresa que desenvolve e cria esta smartband, o que veio trazer muitas dúvidas sobre o que trará.

Algumas novidades possíveis foram já apresentadas e até possíveis imagens reais deste relógio inteligente surgiram. Tudo aponta para muitas novidades importantes e uma atualização muito importante para esta smartband.

As novidades da Mi Band 5 são imensas

O que agora surgiu, traz aos adeptos da marca uma novidade e possível certeza importante. A Mi Band 5 deverá ser apresentada muito em breve, sendo esperada no final de junho ou no início de julho. Assim, está mesmo a chegar a sua apresentação.

Outro dado importante é que irá trazer a capacidade de medir os níveis de oxigénio no sangue (SpO2), algo que muitos esperam há já algum tempo. Terá também a capacidade de detetar vários novos tipos de desportos.

Esta smartband vai agradar aos utilizadores

Outra melhoria interessante da nova Mi Band é a chegada do NFC de forma global e em todas as versões. Terá também a integração com a Alexa e a capacidade de acompanhar o ciclo menstrual das utilizadoras desta smartband da Xiaomi.

Claro que todas estas informações, bem como as anteriores, são apenas rumores. Existem já dados que a confirmam e que mostram que estará muito breve a sua chegada ao mercado. Assim, resta apenas esperar que a Xiaomi nos traga a Mi Band 5.