A realme tem evento marcado para o próximo dia 25 de maio. Será nesse momento que a marca deverá apresentar várias peças de tecnologia, nomeadamente o smartphone de gama média/alta realme X3 SuperZoom.

Dias antes do evento, um site tailandês que recebeu o smartphone em primeira mão, revelou todos os seus pormenores e inúmeras fotografias do smartphone. Fique a conhecer também esta nova proposta da realme.

realme X3 SuperZoom – todos os pormenores revelados antes do tempo

Será no dia 25 de maio que a realme irá apresentar ao mundo o seu smartphone de gama média/alta realme X3 SuperZoom. Além deste modelo, é ainda esperado o anúncio do realme X50 Pro Player, já posicionado na linha dos topos de gama com processador Snapdragon 865. Mas não serão apenas smartphones que serão apresentados nesse dia, há também uma TV e um smartwatch na calha.

É evidente que muitas das especificações destes gadgets já surgiram como rumores pela Internet, mas o realme X3 SuperZoom foi exposto de forma completa.

Um site tailandês de tecnologia, Tech Hangout, terá recebido o modelo para análise antes do lançamento, como é habitual no universo da tecnologia. No entanto, publicou um “hands-on” detalhado ao smartphone antes do seu lançamento. Entretanto, a publicação foi eliminada do site.

O processador e o ecrã

Olhando aos pormenores, o realme X3 SuperZoom é um smartphone Android, com realme UI 1.0, equipado com o processador Snapdragon 855+, a versão 5G do SoC que equipou os topos de gama do ano passado. Além disso, vem com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

O ecrã apresenta-se com 6,6″, resolução FullHD+ e uma taxa de atualização máxima de 120Hz. É já possível concluir que um dos aspetos menos positivos deste modelo é o facto do ecrã ser LCD. Isto faz com que o sensor de impressões digitais não venha integrado no ecrã, mas sim na lateral, onde se encontra também o botão de power.

A nova tendência: uma câmara periscópio

O grande destaque do realme X3 SuperZoom vai, evidentemente, para a sua câmara periscópio preparada para zoom ótico até 5 vezes e zoom digital até 60 vezes. Esta câmara é de 8 MP, tem estabilizador ótico de imagem e uma abertura de f/3.4. Além disso, tem uma câmara principal de 64 MP, com sensor ISOCELL Bright GW1 da Samsung, uma câmara de 8 MP ultra grande angular e ainda uma quarta câmara macro de 2 MP.

Na frente, embutidas no ecrã, vêm mais duas câmaras, uma de 32 MP (sensor Sony IMX616) e outra ultra grande angular de 8 MP.

E ainda…

A bateria é de 4200 mAh e tem tecnologia de carregamento rápido a 30W, sendo que o carregador dedicado vem incluído na caixa. Por falar em caixa, além do smartphone e do carregador, vêm ainda lá dentro, um clip para aceder ao slot de cartões, uma capa de proteção e um manual de instruções rápidas.

Por fim, outro pormenor a destacar é o teste de benchmark corrido no Antutu que lhe atribui uma pontuação de 498636, um valor que corresponde àquele que é conseguido em smartphones com o mesmo SoC.

Resta agora esperar pelo lançamento oficial para se conhecer o preço do realme X3 SuperZoom, uma vez que esse foi um pormenor que o site Tech Hangout não revelou.