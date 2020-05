Apresentada em novembro do ano passado, a Cybertruck da Tesla tem-se revelado um carro elétrico muito interessante. As suas encomendas provam isso mesmo e não param de aumentar, ainda que nem sequer tenha chegado ao mercado.

Claro que este ainda não é a versão final, tendo Elon Musk prometido algumas alterações. Uma delas estava no seu tamanho, que faz com que não caiba em algumas garagens. Agora, e de forma surpreendente, o homem forte da Tesla veio revelar que não conseguem cumprir esta ideia.

Cybertruck não pode ser mais pequena

As encomendas da Tesla Cybertruck têm colocado este carro elétrico no topo da marca americana. É, segundo o seu homem forte, um dos mais bem sucedidos e mais interessantes projetos, visível em vários pontos, em especial na sua forma única.

Uma das críticas que tem recebido está mesmo no seu tamanho anormalmente grande e que poderá limitar a sua utilização. As queixas apontam para que não caiba numa garagem, mas também tem toda a questão europeia que este volume traz.

Elon Musk revelou este problema no seu carro

Esperava-se que a Tesla fizesse algumas alterações no modelo final, limando algumas arestas já bem identificadas. A principal seria mesmo uma redução do seu tamanho, reduzindo-o para um valor mais reduzido e mais aceitável para as estradas.

Pois esse desejo parece ter caído agora por terra, segundo as palavras de Elon Musk. Num tweet de resposta a uma questão, esclareceu que mesmo que consigam reduzir 3%, este um valor bem longe do pretendido e que seria esperado por todos os utilizadores.

Tesla pode revelar nova pickup com dimensões reduzidas

Mas as palavras do responsável da Tesla trouxeram outra novidade que pode ser importante para o futuro. Elon Musk revelou que estão a ponderar criar uma versão reduzida da sua pickup num futuro próximo. Esta seria a versão mais pequena que todos esperavam.

As atuais dimensões da Cybertruck vão acabar por limitar a sua utilização em muitos mercados, em especial na Europa. Ainda assim, o principal mercado desta pickup elétrica é mesmo os EUA, onde se sente à vontade na maioria das situações.