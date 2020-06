O maior avião elétrico do mundo já fez o seu primeiro voo [vídeo]

O maior avião elétrico, eCaravan, é adaptado do Cessna Grand Caravan 208 e fez na semana passada o seu primeiro voo de testes. Esta experiência decorreu sem percalços e é mais um pequeno passo no caminho longo de levar a ecologia aos céus.

Este avião pode levar até 9 passageiros e conseguiu aguentar no ar durante o período de meia hora, o que já é um resultado positivo para um primeiro voo.

O mundo dos elétricos está aos poucos a abranger diferentes segmentos. Apesar de estarmos mais habituados a que se aborde este tema em relação aos automóveis, as outras áreas também começam a desenrolar um processo positivo.

Desta forma, na área da aviação chegam-nos novidades bem interessantes e que podem abrir novas possibilidades ao nível da sustentabilidade.

Maior avião elétrico já fez o seu primeiro voo de teste

O maior avião totalmente elétrico que atualmente existe é uma adaptação do Cessna Grand Caravan 208 e pode transportar até 9 passageiros, sem contar com o piloto.

Na semana passada, no dia 28 de maio, o designado Cessna Grand Caravan 208B, ou apenas eCaravan, fez o seu primeiro voo de testes e conseguiu permanecer nos céus por meia hora.

O voo foi conseguido através do sistema de propulsão magni500 de 750 cavalos de potência (560 kW) e aconteceu no AeroTEC Flight Test Center no Grant County International Airport (KMWH) em Moses Lake, Washington.

O projeto está a cargo da magniX, empresa ligada à revolução da aviação elétrica e da AeroTEC, empresa independente focada em testes, engenharia e certificação aeroespacial.

Veja este primeiro teste no seguinte vídeo:

O voo foi bem sucedido, no entanto ainda há vários pormenores e desafios que precisam ser limados. Para além de algumas questões de regulamentação, os aviões maiores naturalmente também necessitam de baterias mais potentes do que as que atualmente estão disponíveis.

Segundo Roei Ganzarski, CEO da MagniX:

Escolhemos o íon de lítio porque, neste momento, é a tecnologia mais comprovada para fornecer a energia e a segurança necessárias para pilotar a aeronave.

Mas assim que esta tecnologia se desenvolver mais, Ganzarski acredita que as aeronaves elétricas podem contribuir para uma significativa redução nos preços das viagens aéreas. Para além disso vão certamente ajudar a cortar uma grande fonte de emissões de carbono.

Mecanicamente falando, os motores elétricos são mais simples, comparativamente aos motores dos aviões tradicionais.

A aviação elétrica poderá assim promover uma quebra significativa de 80% no custo da manutenção do avião, o que se deverá traduzir em viagens mais baratas.

Em suma, este primeiro voo de teste abre um pertinente caminho para que os céus também se tornem mais acessíveis e menos poluídos.