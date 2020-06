The Blair Witch Project foi um filme que deixou marcas na indústria do cinema. Realizado por Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, o filme foi, em alguns aspetos, pioneiro no seu género.

Recentemente, a equipa polaca da Bloober Team revelou que o seu jogo Blair Witch vai assombrar a Nintendo Switch e muito em breve.

Quando foi lançado em 1999, The Blair Witch Project foi um filme que marcou quem o viu e de certa forma, foi um marco também no cinema de terror/suspense.

Filmado de forma a dar entender que a filmagem era real, o filme acompanhava um grupo de estudantes que se aventurara numa floresta de Maryland (nos Estados Unidos) para fazer um documentário sobre uma lenda local da Blair Witch. O filme foi, claro está, um sucesso e quem o viu na altura certamente se lembrará daquele final.

Agora, parece que Blair Witch vai assombrar a Nintendo Switch. Pelo menos é o que a Bloober Team (Layers of Fear e Observer) vieram a público revelar.

O jogo vai apresentar uma história original, baseada no filme. No longiquo ano de 1996, um rapaz desaparece misteriosamente nos Black Hills, uma floresta perto da cidade de Burkittsville (em Maryland, nos Estados Unidos).

Os jogadores irão vestir a pele dum polícia daquela localidade, Ellis, que o seu cão irá procurar o rapaz.

No entanto, Ellis, com os seus próprios problemas e fantasmas do passado irá deparar-se com uma história de terror e o jogador irá sentir todo o pânico e horror através dos seus olhos. Aquilo que começa com uma tentativa de encontrar um miúdo desaparecido cedo se transforma numa luta pela sobrevivência, num autentico pesadelo que o vai levar a lutar contra os seus medos, mas também contra algo mais que se movimenta nas sombras de Black Hills.

Blair Witch para a Nintendo Switch será lançado a 25 de junho, depois de ter sido lançado no ano passado para PC.