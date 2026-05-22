Battleship Command, e o controlo dos mares e Oceanos

A MicroProse anunciou recentemente a data de lançamento (em Acesso Antecipado) de Battleship Command. Um jogo que cujo nome não deixa margem para dúvidas e que inspira os jogadores a controlar os mares e Oceanos do planeta no decorrer da Segunda Grande Guerra.

A MicroProse anunciou esta semana que o seu próximo jogo Battleship Command, uma simulação de combates navais baseada na Segunda Guerra Mundial e que coloca os jogadores no comando de um navio de guerra alemão da classe Scharnhorst, será lançado em Acesso Antecipado a 2 de junho de 2026, no Steam.

O jogo centra-se no couraçado da classe Scharnhorst, juntamente com outros navios de guerra alemães icónicos, como o Bismarck ou o Graf Spee.

Em Battleship Command, os jogadores assumem o comando de um navio de guerra da classe Scharnhorst de 30.000 toneladas numa simulação naval da Segunda Guerra Mundial que segundo os seus responsáveis será altamente imersiva. O jogador terá uma grande liberdade no que respeita ao controlo e gestão do navio e desde o simples percorrer dos conveses e interiores do navio meticulosamente recriados em primeira pessoa até ao comando total da artilharia, do radar, da navegação e das manobras da frota, tudo será possível.

Os navios Scharnhorst e Gneisenau (os "Gémeos Terríveis") foram os primeiros couraçados da Kriegsmarine, concluídos pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Eram encouraçados rápidos, com uma verdadeira enfase na velocidade em detrimento da proteção. Um dos problemas apontado era a falta de artilharia adequada, já que os canhões de 2,8cm usados ​​desde a classe Deutschland eram bastante leves, embora tivessem longo alcance e grande cadência de tiro. Os canhões opcionais de 3,8cm, também desenvolvidos para o Bismarck, nunca foram instalados. De qualquer forma, a classe Scharnhorst representou uma transição para os couraçados, sendo os primeiros verdadeiros couraçados os da classe Bismarck.

Os jogadores irão liderar operações nos principais teatros de guerra do Atlântico, Ártico e Mediterrâneo.

As missões poderão passar por, atacar comboios mercantes, interromper as linhas de abastecimento aliadas e engajar em combate navios de guerra inimigos em batalhas dinâmicas, moldadas por mudanças climáticas, nevoeiro, variações das condições oceânicas e um ciclo completo de dia e noite.

Seja através de ordens dadas à tripulação ou assumindo completamente o controlo direto dos postos críticos do navio, cada decisão do jogador, pode determinar a sobrevivência no mar.

Battleship Command será lançado em Acesso Antecipado a 2 de junho de 2026, no Steam.