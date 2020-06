Portugal retoma processo do 5G! Saiba quais os próximos passos…

Apesar de ainda estarmos em fase de pandemia, o mundo tem vindo a dar sinais de vida. Mesmo sendo um problema de saúde pública, nestes últimos meses o 5G foi também notícia pelas piores razões. Várias antenas nos Estados Unidos foram destruídas por populares devido teorias/conspirações de propagação da COVID-19.

Em Portugal o processo do 5G esteve “parado”, mas a ANACOM anunciou hoje que o vai retomar.

O procedimento da consulta pública do projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências para o 5 G e outras faixas relevantes (700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz) e do procedimento de audiência prévia e de consulta pública sobre o sentido provável de decisão relativo à alteração do direito de utilização de frequências atribuído à Dense Air Portugal vão ser retomados e, em ambos os casos, os prazos terminam a 3 de julho de 2020.

Mesmo sendo o prazo para breve e face à pandemia, a ANACOM não identifica razões para prorrogar os prazos para além do que resulta da lei, pelo que estes procedimentos encerrarão na data indicada.

COVID-19 fez perceber importância das comunicações! 5G pode ajudar no futuro…

A pandemia de COVID-19, a declaração do estado de emergência e o confinamento dele decorrente, demonstraram a importância da boa cobertura do país com redes e serviços de telecomunicações.

Com a população confinada, o teletrabalho, o ensino online e a necessidade de assegurar o contacto social fizeram disparar o consumo de voz e de dados, fixos e móveis; tendo havido também um aumento de reclamações de consumidores, empresas e autarquias sobre a falta de cobertura de internet ou sobre a reduzida velocidade da mesma.

A implementação do 5G afigura-se determinante para mitigar as deficiências ao nível das coberturas e das capacidades disponibilizadas pelas redes móveis existentes e garantir a coesão económica e social do país, indo ao encontro das expectativas das populações e do sector económico nacional, bem como acautelar os objetivos nacionais e europeus definidos para a banda larga móvel.