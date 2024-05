Maioria diz que uma boa câmara no smartphone não substitui uma máquina fotográfica

Com tantos modelos de smartphone disponíveis no mercado e com câmaras tão potentes a equipá-los, levanta-se a pergunta que decidimos colocar na última questão semanal. Pois bem, para a maioria dos leitores, uma boa câmara no smartphone não substitui uma máquina fotográfica.

Boas câmaras no smartphone substituem uma máquina fotográfica?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.251 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a maioria dos participantes (761), com 61% dos votos, considera que uma boa câmara no smartphone não substitui uma máquina fotográfica. Os restantes 39% (490 leitores) acredita que, sim, um bom dispositivo pode substituir uma máquina fotográfica.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Pode ainda ver a opinião mais aprofundada sobre as respostas nos comentários feitos no artigo onde foi colocada a questão.

Esta questão semanal, apesar de abordar um limitado número de pessoas, mostra que as câmaras fotográficas não foram ultrapassadas pelos smartphones, ainda que as marcas invistam fortemente na área da fotografia à medida que vamos conhecendo novos modelos.

