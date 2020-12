Problemas com as SMS no iPhone? Afinal o problema estará no iOS 14.2

A mais recente versão do iOS não tem estado isenta de problemas. Nos últimos tempos são muitas as situações reportadas e que requerem uma intervenção da Apple num futuro próximo, para conseguir eliminar todos estas problemas.

Uma das mais recentes falhas parece estar nas SMS. Este problema estava inicialmente contido ao iPhone 12, mas agora parece estar alargado a todos os smartphones da Apple. Confirmam-se os problemas com as SMS no iPhone e afinal o problema estará no iOS 14.

Muitos problemas com o iOS

Foi há cerca de 1 mês que começaram a surgir os primeiros relatos de problemas com as mensagens no iOS. Do que foi reportado na altura, as SMS estavam a ser entregues, mas não originavam nenhuma notificação. Havia ainda problemas com a cobertura de rede.

Na altura, e do que foi possível averiguar, este seria um problema localizado e isolado nos novos modelos do iPhone 12. A Apple focou-se neste problema e acabou por lançar posteriormente o iOS 14.2.1 para que fossem resolvidos de imediato.

Falha está em todos os modelos do iPhone

Afinal este problema das SMS poderá ser muito maior e estar presente em muitos mais modelos do iPhone, anteriores aos mais recentes. Os relatos parecem não ter abrandado e estão agora a revelar que há mais modelos afetados por esta falha no iOS.

O relatado é exatamente o mesmo, com falhas nas notificações sem que as mensagens são recebidas no iPhone. A questão é que esta não é uma falha sempre presente e está a surgir de forma aleatória aos utilizadores. O único padrão é mesmo a presença do iOS 14.2.

Apple ainda não admitiu o problema

A Apple terá já a próxima versão do seu sistema quase a ser lançada. Espera-se que o iOS 14.3 chegue ao iPhone no início da próxima semana, agora que a versão GM já foi lançada. No entanto, e do que foi testado, esta versão terá este mesmo problema presente.

Só depois desta versão lançara é que a Apple deverá focar-se neste problema. Até agora a empresa limitou-se a ignorar o problema, não mostrando publicamente que o reconhece ou que está a trabalhar na sua resolução para breve.