A cada nova versão do iOS, a Apple procura melhorar ou corrigir problemas no seu sistema operativo. Estes chegam sempre de forma controlada e sempre depois de passar algum tempo em testes, a grande maioria deles públicos.

O iOS 14.2 chegou no início do mês passado, com a promessa de melhoria. Agora, e do que tem sido relatado, há um problema com os consumos de bateria no iPhone, que estão muito acima do que é esperado.

A mais recente versão do iOS

As novidades que o iOS 14.2 trouxe focaram-se em especial na melhoria do sistema da Apple. Estavam centradas em trazer algumas novidades que eram esperadas há algum tempo e que os utilizadores vinham a pedir.

Do que foi revelado na altura, as correções de problemas não estavam focadas no próprio sistema, mas sim em funções que este oferecia. Algumas, pontuais, corrigiram situações muto específicas que afetavam as apps do sistema.

Problemas de bateria no iPhone

O que não se esperava é que esta versão do iOS trouxesse novos problemas aos equipamentos, em especial nos consumos da bateria. Os utilizadores do iPhone estão a relatar que este elemento está a esgotar-se de forma demasiado rápida e sem razão aparente.

Os relatos que podem ser encontrados na Internet revelam que esta está a desaparecer de forma demasiado acelerada. Utilizadores que perdiam 20% durante a noite, sem utilização, relatam agora que estes valores chegam aos 50% e em cerca de meia hora.

Apple vai resolver problema em breve

Outros relatos que podem ser encontrados revelam que há equipamentos a perder 5% a cada 5 ou 6 horas, algo que não é normal. Estes mesmos equipamentos apresentam temperaturas demasiado elevadas, como se estivessem a ser carregados de forma wireless.

Do que pode ser percebido, este problema não afeta nenhum equipamento em particular, sendo encontrado na maioria dos iPhones. Naturalmente que se espera que a Apple resolva este problema com uma atualização futura. Esta deverá chegar ainda antes do final do ano.