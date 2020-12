As (supostas) preocupações ambientais têm levado as marcas a abdicar de alguns componentes nos seus equipamentos. Com estas pequenas mudanças, consegue-se reduzir a pegada ecológica ao eliminar os componentes que acabam por ser acessórios e dispensáveis.

A Apple parece ter sido a precursora deste movimento com o lançamento do iPhone 12, mas poderá não ser a única. Informações recentes mostram que afinal a Samsung poderá seguir esse caminho já no próximo lançamento, mesmo depois de algumas provocações.

Decisão da Apple marcou a indústria

A decisão da Apple de remover o carregador e os earbuds da caixa do iPhone 12 foi polémica. Mesmo com justificações dadas e que parecem corretas, a marca tem enfrentado problemas em alguns países e as críticas de muitos utilizadores.

Claro que as marcas concorrentes aproveitaram esta onda para apontar o dedo à Apple. Revelaram que os seus equipamentos iam manter o carregador, e que conseguiam a mesma mudança ecológica sem esta alteração que é considerada profunda.

Samsung pode remover o carregador e os phones

A Samsung foi uma das que acabou por aproveitar esta onda e mostrar a sua diferença à face à concorrente direta. A própria marca já antes tinha mostrado que provavelmente ia seguir o mesmo caminho e abandonar os carregadores e os auscultadores.

Agora, e do que foi possível obter de uma certificação, o próximo Galaxy S21 poderá também não trazer o carregador. O texto desta certificação é claro e revela que “O telefone celular não será comercializado com fonte de alimentação”

Próximos Galaxy podem ser os primeiros

Este é um rumor que te acompanhado este novo smartphone. Já desde julho de te ano que se fala deste movimento, sempre sem qualquer certeza. Fala-se também que o próximo Samsung S21 deverá trazer já o novo processador Qualcomm Snapdragon 888 e o sistema operativo One UI 3.1, baseado no Android 11.

A Samsung parece estar novamente a cometer erros do passado. Já o tinha feito quando a Apple removeu a porta áudio, tendo mais tarde feito o mesmo processo. Agora, e depois de criticar a Apple por remover o carregador e os phones, parece que vai fazer o mesmo muito em breve.