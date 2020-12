Galaxy S21 já virá com o sistema One UI 3.1 baseado no Android 11

Tal como já suspeitávamos, praticamente todos os dias vão surgir novidades e pormenores acerca do próximo topo de gama da Samsung. Alguns leaks e renderizações já nos permitiram construir uma imagem daquilo que está para chegar, mas há ainda muito mais para descobrir.

Agora, a informação mais recente revela que o Samsung Galaxy S21 já vai trazer consigo o sistema operativo One UI 3.1, baseado no Android 11.

Em breve teremos mais um flagship da Samsung no mercado dos smartphones. Trata-se da gama Galaxy S21, sobre a qual nos últimos dias muito se tem falado. Os leaks já divulgaram informações sobre a câmara fotográfica, as cores do equipamento e até um vídeo nos permitiu ver o telefone em vários ângulos.

Para além disso, o teste de Geekbench descobriu que o telefone já virá com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Galaxy S21 vai trazer o sistema operativo One UI 3.1

De acordo com um recente leak, o próximo topo de gama da Samsung já vai trazer integrado o sistema operativo One UI 3.1 baseado no Android.

A informação foi divulgada pelo utilizador @JimmiIsPromo através da sua conta da rede social Twitter. Para além disso, o leaker reforça ainda a suspeita de que o smartphone será lançado já em janeiro de 2021.

Lembramos que a atual série Galaxy S20 tem integrado o sistema One UI 3.0. Portanto, mesmo que este rumor não possa ainda ser comprovado, poderá ter a sua lógica.

Possíveis especificações da gama Galaxy S21

Segundo as suspeitas e algumas informações que vão sendo divulgadas o Galaxy S21 terá um ecrã de 6,7 polegadas FHD + LTPS de 120 Hz, uma bateria de 4.000 mAh, câmaras de 12 MP + 64 MP (telefoto) + 12 MP (ultra grande angular), Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 e capa traseira de plástico.

O Galaxy S21+ será em tudo idêntico, exceto na bateria de 4.800 mAh e na capa traseira de vidro. Por sua vez, o Galaxy S21 Ultra contará com um ecrã adaptativo de 6,8 polegadas WQHD + LTOP de 120 Hz, uma bateria de 5.000 mAh, câmaras de 108 MP + 10 MP (3x) + 10 MP (10x) + 12 MP (ultra grande angular), Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.1 e traseira em vidro.

