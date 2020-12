Dica: Como ganhar espaço no Android fazendo uma limpeza no Telegram

O Telegram tem conseguido cativar muitos utilizadores e é hoje uma alternativa ao WhatsApp e a outros serviços. As suas funcionalidades são muitas e adaptadas ao que os utilizadores precisam, adaptando-se sempre com o tempo.

Claro que este serviço tem também uma parte de gestão muito apurada e que os utilizadores podem e devem usar. Uma das funcionalidades mais interessantes está na limpeza que o Telegram permite fazer, quer imediata quer programada.

Nos smartphones com pouco espaço de armazenamento a gestão deste elemento é crucial. Todo o espaço que possa ser poupado é ganho para ser usado pelos utilizadores noutros contextos e para guardar outros ficheiros importantes no Android.

Ganhar espaço de armazenamento no Telegram

O Telegram pode dar uma ajuda neste tema, uma vez que permite receber ficheiros, muitas vezes grandes. Se permite ocupar, tem também de permitir ganhar espaço de forma simples e direta. Claro que isto está presente e disponível.

Comecem por abrir o menu do Telegram no Android e por escolher a opção Configurações. Aqui dentro, e para avançar neste processo, devem escolher a área Dados e Armazenamento, que fica na zona dedicada às configurações do Telegram.

Processo simples para utilizadores no Android

De seguida, no bloco Uso de disco e de rede, devem escolher a opção Uso do Armazenamento. É aqui dentro que tudo começa a poder ser gerido de forma controlada. Comecem por alterar o valor definido para Manter Mídias.

Podem escolher o tempo a serem conservadas, desde os 3 dias até a Sempre, com 1 semana e 1 mês de opções. Fora desse período são removidos do smartphone, mas mantido na cloud. Podem ainda limpar a cache do Telegram ou fazer uma limpeza à Base de dados local.

Com estas opções conseguem ganhar espaço de forma muitos simples num smartphone Android. Só precisam de definir uma janela de tempo confortável no Telegram e este espaço é ganho automaticamente e sem requerer intervenção dos utilizadores.