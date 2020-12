iPhone 12 está a apresentar estranhos problemas de duração da bateria

A bateria nunca foi um elemento perfeito no iPhone. Mesmo com uma duração acima da média, são muitos os problemas que têm surgido ao longo dos anos. Os casos são bem conhecidos e têm valido à Apple multas e pagamentos de compensações.

Esperava-se que a bateria que a Apple colocou nos diferentes modelos do iPhone 12 fosse perfeita, mas isso parece não estar a acontecer. Desde que foi colocado no mercado que as queixas existem e sem uma razão identificada para esse problema.

Novos problemas estão no iPhone 12

Uma das caraterísticas diferentes no iPhone 12 é a sua bateria. A Apple não se focou neste elemento na apresentação, mas depressa foram encontradas as provas de que estas poderiam ser menores e ter uma duração menor.

O que não se esperava era que surgissem problemas com a sua duração numa utilização normal. As queixas têm já algum tempo, mas têm estado a crescer ao longo dos meses, confirmando o que foi inicialmente revelado. São já mais de mil os utilizadores a confirmar este problema.

Bateria é a fonte desta questão

O que é relatado é simples. O iPhone 12 tem consumos anormalmente grandes de bateria, em períodos em que não deveriam. Falamos, por exemplo, de perdas de 20 a 40% durante a noite, numa altura em que o smartphone está parado.

Alguns testes revelam que mesmo com o 5G ou outras ligações desligadas este comportamento é mantido. Estima-se que as perdas atinjam os 4% por hora nestas condições, o que não é normal e nem o esperado para este equipamento.

Há mais questões para a Apple resolver

A análise revela ainda que mesmo sem ter nenhum processo a correr em segundo plano este comportamento continua a acontecer. Assim, exclui-se que seja uma questão de software instalado. Ainda mais estranho é que não afeta todos os equipamentos.

Este não é o primeiro problema que é descoberto com o iPhone 12 desde que foi lançado. Falamos de questões no sinal, no desbloqueio do ecrã e até no carregamento wireless. A solução deverá chegar em breve, numa atualização do iOS.