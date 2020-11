No evento em que revelou o iPhone 12, a Apple mostrou uma novidade para a sua linha de smartphones. Falamos do iPhone 12 mini, que vem permitir explorar uma área onde a empresa aparenta ter muitos potenciais utilizadores.

Agora que foi lançado no mercado, é hora de começar a ser usado por todos os que optaram por este modelo de menores dimensões. O que não se contava era com problemas, que estão a surgir, com muitos a queixarem-se de problemas no desbloquear do ecrã.

iPhone 12 mini é uma nova vertente da marca

O iPhone 12 mini é, numa primeira análise, uma versão mais pequena dos restantes equipamentos desta linha. Com o mesmo processador e grande parte dos componentes, este é dedicado a quem procura um equipamento com dimensões mais reduzidas.

Claro que mantém toda a capacidade dos restantes modelos, mas tem surpreendentemente alguns problemas. Estes estão a ser reportados pelos utilizadores em vários canais, incluindo os oficiais da Apple, como os seus fóruns.

Problemas a desbloquear o ecrã deste equipamento

Do que é relatado, existem problemas ao desbloquear o ecrã, impedindo a sua utilização normal e direta, como seria esperado. Este deixa de responder e assim não pode ser usado pelos utilizadores que se habituaram a esta forma de desbloquear o equipamento.

O problema não se limita sobretudo às pequenas ações que podem ser feitas no ecrã de bloqueio, como o acesso à câmara ou à lanterna. Vai mais longe e impede que seja feito o swipe para cima para o desbloquear do iPhone 12 mini.

Apple não reconheceu ainda o problema

Alguns utilizadores relatam que este poderá ser um problema associado à condutividade do ecrã ou à falta de isolamento. Do que é referido, e para sustentar esta ideia, está o facto de que ligados ao carregamento elétrico este problema não existe.

Curiosamente, esta questão parece não existir se, entretanto, forem usados outros dedos que não o polegar. No entanto, isto contraria a ideia base deste equipamento, que pode ser usado com apenas 1 mão. A Apple ainda não se pronunciou sobre este problema e como o pensa resolver.