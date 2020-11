Surge online o design do smartphone Redmi com bateria de 6.000 mAh

Se determinada marca está a desenvolver algum novo smartphone, não tarda até que a Internet ‘deite as mãos’ a alguns pormenores, como imagens ou características e os divulgue com o mundo.

Recentemente informámos que a Xiaomi Redmi poderia estar a preparar um novo smartphone low cost, com uma enorme bateria. Agora surgem imagens do design desse mesmo equipamento, cuja bateria será de uns incríveis 6.000 mAh.

Como já tivemos várias oportunidades de referir, a Xiaomi é atualmente umas das empresas mais criativas e inovadoras do mundo. Tem no seu catálogo um admirável conjunto de equipamentos, dirigidos na sua maioria a carteiras menos recheadas, mas com toda a qualidade possível.

A Redmi é uma das mais populares marcas subsidiárias da fabricante, dedicada sobretudo à produção de smartphones. E parece que a marca vai lançar novidades interessantes em breve.

Design do smartphone Redmi com bateria de 6.000 mAh surge online

Nesta semana que passou escrevemos que a Xiaomi estaria a preparar um smartphone Redmi de baixo custo, mas com uma enorme bateria. Mas agora há mais novidades, pois o design desse possível telefone apareceu na base de dados TENAA.

Através daquilo que é possível ver, trata-se de um equipamento com uma aparência semelhante a muitos outros telefones que atualmente existem no mercado. E como as imagens mostram, a traseira conta com o nome Redmi inscrito em grandes dimensões.

Na parte frontal verifica-se a existência de uma câmara, que deverá ser de 8 MP, inserida num orifício na zona superior central do ecrã. Já na parte traseira, este Redmi conta com um retângulo que aloja a câmara principal de 48 MP.

De acordo com outras informações já divulgadas, o smartphone terá um ecrã de 6,53 polegadas com resolução FullHD+. E a bateria terá então uma capacidade de 6.000 mAh, com carregamento rápido de 22,5 W.

Certamente que nos próximos dias haverá mais novidades e cá estaremos para as partilhar consigo.