Amazon: descontos de hoje que vale a pena espreitar!

A Amazon apresenta descontos com frequência, mas nem sempre mostra verdadeiras oportunidades. Assim sendo, reunimos alguns gadgets e acessórios com bons descontos, seja para quem anda a namorar ou a adiar a compra de um determinado produto há muito tempo.

Entre gadgets e acessórios para o dia a dia, reunimos alguns produtos com bons descontos, que pode valer a pena espreitar.

Adaptador CarPlay sem fio Mini conversor USB-A/USB-C Plug & Play, de cabo a sem fios. Ver na Amazon

Auriculares condução óssea Auriculares condução óssea natação, IPX8, Bluetooth 6.0, MP3 8 GB. Ver na Amazon

Beats Studio Pro Auriculares sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído, áudio espacial personalizado, som USB-C sem perda, compatibilidade com Apple e Android - areia. Ver na Amazon

roborock Robot aspirador QV 35A Set roborock Robot aspirador QV 35A Set, duas mopas giratórias eleváveis, preto. Ver na Amazon

Logitech Lift rato ergonómico vertical Design ergonômico, Leve, Sem fio; Bluetooth, Logi Bolt, USB; 4 botões; Ver na Amazon

Google Pixel Buds 2a Auriculares de botão sem fios com Cancelamento Ativo de Ruído - Leves e confortáveis - À prova de água - Compatíveis com Bluetooth - Verde Musgo. Ver na Amazon

Soundcore Anker P30i Auriculares Bluetooth com cancelamento de ruído, 45h. Ver na Amazon

UGREEN Nexode 65W Carregador USB C carregamento rápido várias portas. Ver na Amazon

VACTechPro Aspirador sem cabo VACTechPro Aspirador sem cabo, 35 kPa vassoura aspirador sem cabo. Ver na Amazon

Samsung Galaxy Watch8, 44 mm Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, processador de 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia 3 anos + 1 ano extra, prata. Ver na Amazon

Philips OneBlade 360 Autêntico aparador e máquina de barbear elétrico para barba, 2 lâminas 360, 3 pentes para barba incipiente (1,3,5 mm), QP2724/31. Ver na Amazon

Apple AirTag Pacote de 4 ​​​​(2.ª geração) Permite localizar chaves, carteiras e muito mais; função de localização com som; até 1,5 vezes mais alcance em busca de precisão. Ver na Amazon

DJI Mic Mini 1 TX + 1 RX, super leve, som cheio de detalhes. Ver na Amazon

Google Pixel 10 Pro Smartphone Android livre com Gemini, sistema de câmara traseira tripla, bateria de mais de 24 horas e ecrã Super Actua de 6,3" - Obsidiana, 128GB. Ver na Amazon

Como sempre, a recomendação é comparar preços, ler as avaliações com atenção e confirmar se o desconto vale a pena, antes finalizar a compra.

Não obstante, se aquele gadget já está na lista de desejos há demasiado tempo, esta pode ser a oportunidade que faltava para deixar de adiar.