Perdeu o telemóvel? Saiba como proteger a sua carteira digital

Se perder o telemóvel, é importante agir rapidamente para proteger a carteira digital, os cartões de pagamento, bilhetes e outros dados associados ao equipamento. Saiba como fazˆ-lo

Proteja a carteira digital assim que perder o telemóvel

Perder o telemóvel pode ser bastante preocupante, sobretudo quando o equipamento concentra informação pessoal e financeira. Antes de mais, tente localizá-lo através das ferramentas disponibilizadas pela Apple ou pela Google, como o Encontrar ou o Find Hub.

No entanto, se não conseguir recuperar o dispositivo de imediato, é aconselhável bloquear o acesso aos conteúdos mais importantes. A carteira digital deve estar entre as primeiras prioridades, uma vez que pode conter cartões bancários, cartões de fidelização, bilhetes digitais, cartões-oferta e outros passes.

Dependendo do equipamento, o telemóvel pode também funcionar como chave digital de um automóvel ou armazenar uma identificação móvel. Felizmente, é possível limitar ou bloquear remotamente este tipo de acesso através de outro equipamento, como um computador, tablet ou até o telemóvel de outra pessoa.

Como bloquear a carteira digital num telemóvel Android

Nos equipamentos Android, uma das formas mais simples de proteger os seus dados consiste em marcar o telemóvel como perdido através do Find Hub. Aceda ao serviço a partir de outro dispositivo, inicie sessão na sua conta Google e selecione o equipamento que desapareceu. Depois, escolha a opção para o marcar como perdido.

Será necessário confirmar a identidade através do PIN, padrão ou palavra-passe do próprio dispositivo. Depois de o telemóvel ser colocado neste estado, a sessão da conta Google é encerrada e os cartões associados à Google Wallet são removidos do equipamento.

Também pode apresentar uma mensagem no ecrã de bloqueio, juntamente com um número de contacto. Desta forma, caso alguém encontre o telemóvel, poderá entrar em contacto consigo para o devolver.

O que fazer se não conseguir aceder à conta Google

Existe ainda uma alternativa para quem não consegue utilizar a conta Google. Através da funcionalidade Remote Lock, é possível bloquear remotamente um telemóvel Android a partir de um browser.

Para isso, deverá aceder ao serviço de bloqueio remoto e indicar o número de telefone associado ao equipamento, além das informações necessárias para confirmar a sua identidade. Se o telemóvel estiver ligado à Internet, ou assim que voltar a estabelecer ligação, será bloqueado.

Nos smartphones Samsung Galaxy existe ainda uma camada adicional de proteção para quem tiver configurado o SmartThings Find. Neste caso, pode utilizar o serviço para bloquear o equipamento e impedir temporariamente o acesso à carteira da Samsung.

Basta iniciar sessão na conta Samsung através do SmartThings Find, selecionar o telemóvel perdido e escolher a opção de bloqueio. Por defeito, o procedimento impede o acesso à Samsung Wallet e aos cartões digitais guardados no equipamento.

Como impedir o acesso à Apple Wallet no iPhone

Nos iPhones, o processo é semelhante. Se tiver outro equipamento Apple, abra a aplicação Encontrar e procure o iPhone perdido na secção dos dispositivos. Também pode utilizar o serviço Encontrar através de um browser.

Depois de selecionar o equipamento, ative o Modo perdido. Esta ação bloqueia o iPhone e impede o acesso às funcionalidades de pagamento através do Apple Pay, reduzindo o risco de utilização indevida dos cartões. Se conseguir recuperar o iPhone, basta desbloqueá-lo e voltar a autenticar-se para recuperar o acesso à carteira digital e aos respetivos conteúdos.

Caso não consiga localizar o equipamento através do Encontrar, ou pretenda tomar uma medida adicional, também pode remover os cartões associados ao Apple Wallet. A partir de outro dispositivo Apple, abra as definições da conta, selecione o equipamento perdido e procure a secção relativa ao Wallet e Apple Pay. Aí, poderá optar por remover os cartões e outros elementos associados.

A mesma operação pode ser realizada através da conta Apple na Internet, permitindo proteger os seus meios de pagamento mesmo quando não tem outro dispositivo Apple por perto.

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