iPhone 12 ou 12 Pro? Há queixas nas SMS e sinal da operadora

O smartphone do momento é o iPhone 12 da Apple que está disponível em várias versões. Como é normal, o valor dos equipamentos não é simpático, mas a marca garante qualidade e robustez.

Com o lançamento do iPhone 12 ou 12 Pro são já muitos os utilizadores que se têm queixado da existência de bugs. Saiba o que está a acontecer com os novos equipamentos da Apple.

Se tem um iPhone 12 ou 12 Pro e está com problemas na app das mensagens e falta de sinal então fique a saber que não é o único. De acordo com vários relatos de utilizadores, a app de mensagens tem algum problema não permitindo a visualização de chats, especialmente a de grupos. Além de não conseguirem aceder às mensagens, há também informações que existem problemas com as notificações.

Outros utilizadores têm reclamado que os novos iPhones tem dificuldade de captar o sinal das operadoras. A solução passa sempre por reiniciar o equipamento.

A Apple já esclareceu que esse problema não está relacionado com o hardware dos novos equipamentos. Para tentar resolver esta questão, os utilizadores devem desligar o smartphone, tirar o cartão da operadora e proceder à atualização das configurações da operadora.

As mensagens multiplicam-se no Reddit e também no fórum da Apple.