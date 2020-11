Em constante desenvolvimento, o WhatsApp é hoje um dos mais populares serviços de mensagens usado, essencialmente, no smartphone, mas também com versão Web disponível. Uma das mais recentes novidades acabadas de chegar é a possibilidade de enviar mensagens que são eliminadas em sete dias. Este recurso já pode ser utilizado no Android, e também já está em fase de testes no iOS.

Para breve já existem alguns recursos a ser explorados e, um deles, será a possibilidade de marcar as conversar de forma a que possam ser lidas mais tarde. Este recurso, aparentemente, vem substituir o “Arquivar conversa”.

O WhatsApp está de forma permanente a reinventar-se e a adaptar-se às necessidades dos seus utilizadores. Há poucos dias, por exemplo, disponibilizou para os utilizadores Android a possibilidade de serem enviadas mensagens que se apagam ao fim de 7 dias.

Este recurso chegará em breve também ao iOS, estando já disponível na versão beta.

Se quiser saber como pode enviar estas mensagens no Android, pode seguir os passos do guia abaixo:

“Ler depois” acaba com as conversas arquivadas no WhatsApp

A novidade agora divulgada pelo site WABetaInfo prende-se com o recurso “Ler depois” (Read Later). Este recurso vem dar lugar às conversas arquivadas que acabam por ter um pequeno inconveniente.

Hoje, depois de se arquivar uma conversa, ao receber uma nova mensagem da pessoa, é acionada uma notificação e a conversa volta para a lista. Com o “Ler Depois” isso deverá acabar.

Ao marcar uma conversa com o Ler Depois, não será, portanto, recebida depois nenhuma notificação. No fundo é um arquivo, mas será o utilizador a decidir se quer que a conversa saia ou não de lá.

Em breve estará também disponível a possibilidade de denunciar uma mensagem, dando permissão ao WhatsApp para ler as conversas mais recentes com o contacto denunciado, melhorando a investigação.