Com o iPhone 12, a Apple trouxe muitas novidades, para além do próprio smartphone. São serviços e até alguns acessórios, que poderá ser usado em conjunto com este equipamento, criando assim uma solução completa e muito interessante.

O MagSafe é o carregador que está a criar mais interesse nos utilizadores. Funciona sem fios e tem a possibilidade de carregar qualquer iPhone recente. O que não se esperava decerto era um efeito colateral. Este carregador estará a deixar marcas nas capas do iPhone 12 e a Apple já o admitiu.

Um problema no Magsafe?

Foi no final da semana passada que os utilizadores puderam finalmente experimentar o Magsafe no iPhone 12. Este carregador sem fios tem particularidades que permitem que esteja sempre corretamente ligado ao iPhone, fruto dos ímanes que tem presentes.

O que não se esperava era que este novo carregador sem fios tivesse um efeito negativo nas capas que a Apple vende para o iPhone 12. Se estas forem de cabedal, vão ficar marcadas nos pontos de contacto. A Apple já admitiu esta situação num dos seus documentos de suporte.

Marcas nas capas do iPhone 12

Estas capas ainda não estão disponíveis, mas parece que o problema não irá ficar limitado a estas. Como alguns utilizadores já vieram mostrar, o problema pode também acontecer nas capas de silicone, onde as marcas dos círculos do Magsafe são já visíveis.

Curiosamente, e do que é possível ler nesse mesmo documento da Apple, os problemas não se vão limitar às capas. A empresa identificou, entretanto, outras situações que devem ser evitadas ao usar o Magsafe. Não se devem colocar cartões de crédito, passaportes ou chaves eletrónicas entre o carregador e o iPhone 12.

Apple revelou outros problemas

Estão ainda identificadas situações como o aquecimento elevado ao usar o Magsafe. Nesses casos, e por decisão da Apple, o carregamento será desligado aos 80%. Também caso esteja ligado um Magsafe e um carregador, o último será o usado.

Não parece certamente lógico que a Apple obrigue os utilizadores a tirarem a capa do iPhone 12 para este ser carregado. Uma das mais-valias mostradas na sua apresentação era a possibilidade de carregar com o Magsafe mesmo por cima da capa. Afinal, esta é apenas possível em algumas situações e com algumas capas.